Директор департамента ЯНАО анонсировал рейс в выдуманный город

Самолет авиакомпании Ямал полетит из Салехарда в Бумагогорск Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин анонсировал новый рейс из округа. Самолет полетит из Салехарда в выдуманный город Бумагогорск, сообщается в официальном telegram-канале чиновника.

«Сегодня вместе с авиакомпанией Ямал запускаем прямой рейс Салехард — Бумагогорск, который будет выполняться по субботам и понедельникам. Если кто еще не в курсе, этот город создан 11-летним Матвеем», — рассказал Наиль Хайруллин.

Ранее Наиль Хайруллин вместе с жителями округа открывал первый в регионе горный приют у подножия горы Черная, недалеко от популярных маршрутов к леднику Романтиков и в долину реки Енга. Основная функция модуля — обеспечение безопасности туристов.