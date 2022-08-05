05 августа 2022

Директор департамента ЯНАО анонсировал рейс в выдуманный город

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Виды Салехарда, аэропорт, город салехард, парковка
Самолет авиакомпании Ямал полетит из Салехарда в Бумагогорск Фото:

Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин анонсировал новый рейс из округа. Самолет полетит из Салехарда в выдуманный город Бумагогорск, сообщается в официальном telegram-канале чиновника.

«Сегодня вместе с авиакомпанией Ямал запускаем прямой рейс Салехард — Бумагогорск, который будет выполняться по субботам и понедельникам. Если кто еще не в курсе, этот город создан 11-летним Матвеем», — рассказал Наиль Хайруллин.

Ранее Наиль Хайруллин вместе с жителями округа открывал первый в регионе горный приют у подножия горы Черная, недалеко от популярных маршрутов к леднику Романтиков и в долину реки Енга. Основная функция модуля — обеспечение безопасности туристов.

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Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин анонсировал новый рейс из округа. Самолет полетит из Салехарда в выдуманный город Бумагогорск, сообщается в официальном telegram-канале чиновника. «Сегодня вместе с авиакомпанией Ямал запускаем прямой рейс Салехард — Бумагогорск, который будет выполняться по субботам и понедельникам. Если кто еще не в курсе, этот город создан 11-летним Матвеем», — рассказал Наиль Хайруллин. Ранее Наиль Хайруллин вместе с жителями округа открывал первый в регионе горный приют у подножия горы Черная, недалеко от популярных маршрутов к леднику Романтиков и в долину реки Енга. Основная функция модуля — обеспечение безопасности туристов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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