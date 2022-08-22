Роскомнадзор предложил защитить детей от книг с пропагандой ЛГБТ

Роскомнадзор предложил Российскому книжному союзу исключить распространение книг с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. В ведомстве считают, что такая литература представляет опасность как для несовершеннолетних, так и для всего общества.
По данным «Известий», Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с предложением запретить продажу книг, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В ведомстве считают, что такая литература опасна не только для несовершеннолетних, но и для всего общества.
Отмечается, что предложение касается в основном линейки книг московского издательства Popcorn Books. Оно выпускает популярную литературу формата young adult и специализируется на «неудобных» темах, например, проблемы самоидентификации, расизма, сексизма и гомосексуальных отношений.
Ранее сообщалось, что в России предложили штрафовать за пропаганду ЛГБТ-отношений на 10 миллионов рублей. Депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая считает, что запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений необходимо в соцсетях, СМИ и фильма, дополняет телеканал 360.
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