FP: две страны ЕС поссорились из-за отношений с Путиным

23 августа 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан и Матеуш Моравецкий не смогли сойтись в позиции по Украине, сообщают СМИ Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Союз Польши и Венгрии приближается к распаду из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине и сохранению отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в своей статье для американского журнала Foreign Policy заявила корреспондент Аманда Коакли. «Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным», — написала Коакли. Журналист пояснила, что премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан придерживаются противоположных взглядов по оценке российско-украинского конфликта. «Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств — давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона — разошлись», — уточнила она. На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. На фоне этого западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину и ввели беспрецедентное количество санкций против РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Союз Польши и Венгрии приближается к распаду из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине и сохранению отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в своей статье для американского журнала Foreign Policy заявила корреспондент Аманда Коакли. «Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным», — написала Коакли. Журналист пояснила, что премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан придерживаются противоположных взглядов по оценке российско-украинского конфликта. «Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств — давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона — разошлись», — уточнила она. На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. На фоне этого западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину и ввели беспрецедентное количество санкций против РФ.