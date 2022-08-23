В офисе Зеленского проговорились о планах наступления на Крым

Количество атак будет увеличиваться во всех освобожденных Россией регионах, заявил Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На территории республики Крым возрастет количество «атак неизвестного происхождения», также будут атакованы и регионы, освобожденные Россией. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«В Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения. Скажем так деликатно, которые испортят не просто конкретный пляжный сезон, а испортят возможность жить на украденной территории», — приводит слова Подоляка «УНИАН» (заблокирован на территории РФ).

Он считает, что количество обстрелов будет увеличиваться не только на территории Крыма. Нападения произойдут во всех освобожденных регионах, где на текущий момент находится российская армия, заявил Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские боевики не будут атаковать Крымский мост, потому что в этом нет никаких перспектив. Он отметил, что для повреждения Крымского моста украинским боевикам необходимо тактическое ядерное оружие, однако у Киева его нет. Ранее Россия по указу президента страны Владимира Путина начала спецоперацию на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация Киева.