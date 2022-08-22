22 августа 2022

В офисе Зеленского изменили позицию по атакам на Крымский мост

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Алексей Арестович назвал атаки по Крымскому мосту бесперспективными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты не будут атаковать Крымский мост, потому что в этом нет никаких перспектив. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Удар по Антоновскому [мосту] еще раз показывает перспективы всех этих ударов по Крымскому мосту. Они — никакие», — заявил Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Он отметил, что для повреждения Крымского моста украинским боевикам необходимо тактическое ядерное оружие, однако у Киева его нет. «Поэтому забудьте про [удары по] Крымскому мосту», — заключил Арестович.

Ранее Арестович заявил, что для атаки на Крым Киев ждет разрешение Запада. 17 августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк пообещал уничтожить Крымский мост, назвав его военной целью. В День Победы украинские пропагандисты распространяли фейк о взрыве на Крымском мосту, который был быстро опровергнут. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным

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Украинские националисты не будут атаковать Крымский мост, потому что в этом нет никаких перспектив. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Удар по Антоновскому [мосту] еще раз показывает перспективы всех этих ударов по Крымскому мосту. Они — никакие», — заявил Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Он отметил, что для повреждения Крымского моста украинским боевикам необходимо тактическое ядерное оружие, однако у Киева его нет. «Поэтому забудьте про [удары по] Крымскому мосту», — заключил Арестович. Ранее Арестович заявил, что для атаки на Крым Киев ждет разрешение Запада. 17 августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк пообещал уничтожить Крымский мост, назвав его военной целью. В День Победы украинские пропагандисты распространяли фейк о взрыве на Крымском мосту, который был быстро опровергнут. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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