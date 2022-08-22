22 августа 2022

ФСБ ищет возможных владельцев свердловской нарколаборатории

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В нарколаборатории обнаружили 11 килограммов мефедрона Фото:

Свердловское УФСБ объявило в федеральный розыск жителей Екатеринбурга Алексея Цветкова и Георгия Вараксина, которые, по версии силовиков, открыли нарколабораторию в Белоярском городском округе и производили мефедрон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«Установлена причастность к изготовлению в ликвидированной лаборатории запрещенных веществ и дальнейшей их продаже в даркенте двух жителей Екатеринбурга Цветкова Алексея Ивановича и Вараксина Григория Сергеевича», — говорится в сообщении ведомства. Мужчины, предположительно производившие мефедрон, скрываются от силовиков.

Утром 23 августа в УФСБ сообщили об обнаружении нарколаборатории с 11 килограммами наркотиков. В помещении нашли специальное оборудование для производства «синтетики», а также реактивы. Вероятно, мефедрон распространялся на территории Свердловской области. Нарколаборатория находилась в деревне Марамзино.

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Свердловское УФСБ объявило в федеральный розыск жителей Екатеринбурга Алексея Цветкова и Георгия Вараксина, которые, по версии силовиков, открыли нарколабораторию в Белоярском городском округе и производили мефедрон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Установлена причастность к изготовлению в ликвидированной лаборатории запрещенных веществ и дальнейшей их продаже в даркенте двух жителей Екатеринбурга Цветкова Алексея Ивановича и Вараксина Григория Сергеевича», — говорится в сообщении ведомства. Мужчины, предположительно производившие мефедрон, скрываются от силовиков. Утром 23 августа в УФСБ сообщили об обнаружении нарколаборатории с 11 килограммами наркотиков. В помещении нашли специальное оборудование для производства «синтетики», а также реактивы. Вероятно, мефедрон распространялся на территории Свердловской области. Нарколаборатория находилась в деревне Марамзино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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