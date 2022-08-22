ФСБ ищет возможных владельцев свердловской нарколаборатории

В нарколаборатории обнаружили 11 килограммов мефедрона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловское УФСБ объявило в федеральный розыск жителей Екатеринбурга Алексея Цветкова и Георгия Вараксина, которые, по версии силовиков, открыли нарколабораторию в Белоярском городском округе и производили мефедрон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«Установлена причастность к изготовлению в ликвидированной лаборатории запрещенных веществ и дальнейшей их продаже в даркенте двух жителей Екатеринбурга Цветкова Алексея Ивановича и Вараксина Григория Сергеевича», — говорится в сообщении ведомства. Мужчины, предположительно производившие мефедрон, скрываются от силовиков.

Утром 23 августа в УФСБ сообщили об обнаружении нарколаборатории с 11 килограммами наркотиков. В помещении нашли специальное оборудование для производства «синтетики», а также реактивы. Вероятно, мефедрон распространялся на территории Свердловской области. Нарколаборатория находилась в деревне Марамзино.

Фото: УФСБ по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области