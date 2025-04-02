Пожилая екатеринбурженка заглянула на сайт знакомств и лишилась 5 млн

02 апреля 2025 в 15:05 Размер текста - 17 +

Женщина мечтала о любви и прибыли, но напоролась на мошенников (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жительница Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который предложил ей инвестировать деньги и получать пассивный доход. Однако вместо прибыли 59-летняя женщина лишилась более пяти миллионов рублей. Подробности URA.RU рассказал источник. «Дама познакомилась с неким Максимом Гладковым, который похвастался, что занимается инвестициями, и посоветовал ей попробовать тоже. Заинтересовавшись, она перевела на электронный кошелек криптовалют 5,1 млн рублей», — объяснил собеседник агентства. Из этой суммы лишь миллион был своим, остальное — кредит. Когда «предприниматель» перестал выходить на связь, женщина догадалась, что ее обманули. Сейчас полицией проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который предложил ей инвестировать деньги и получать пассивный доход. Однако вместо прибыли 59-летняя женщина лишилась более пяти миллионов рублей. Подробности URA.RU рассказал источник. «Дама познакомилась с неким Максимом Гладковым, который похвастался, что занимается инвестициями, и посоветовал ей попробовать тоже. Заинтересовавшись, она перевела на электронный кошелек криптовалют 5,1 млн рублей», — объяснил собеседник агентства. Из этой суммы лишь миллион был своим, остальное — кредит. Когда «предприниматель» перестал выходить на связь, женщина догадалась, что ее обманули. Сейчас полицией проводится проверка.