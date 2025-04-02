Пожилая екатеринбурженка заглянула на сайт знакомств и лишилась 5 млн

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Клипарт. Пермь, досуг, тц, женщина, отдых
Женщина мечтала о любви и прибыли, но напоролась на мошенников (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который предложил ей инвестировать деньги и получать пассивный доход. Однако вместо прибыли 59-летняя женщина лишилась более пяти миллионов рублей. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Дама познакомилась с неким Максимом Гладковым, который похвастался, что занимается инвестициями, и посоветовал ей попробовать тоже. Заинтересовавшись, она перевела на электронный кошелек криптовалют 5,1 млн рублей», — объяснил собеседник агентства.

Из этой суммы лишь миллион был своим, остальное — кредит. Когда «предприниматель» перестал выходить на связь, женщина догадалась, что ее обманули. Сейчас полицией проводится проверка.

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Жительница Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который предложил ей инвестировать деньги и получать пассивный доход. Однако вместо прибыли 59-летняя женщина лишилась более пяти миллионов рублей. Подробности URA.RU рассказал источник. «Дама познакомилась с неким Максимом Гладковым, который похвастался, что занимается инвестициями, и посоветовал ей попробовать тоже. Заинтересовавшись, она перевела на электронный кошелек криптовалют 5,1 млн рублей», — объяснил собеседник агентства. Из этой суммы лишь миллион был своим, остальное — кредит. Когда «предприниматель» перестал выходить на связь, женщина догадалась, что ее обманули. Сейчас полицией проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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