Пожилая екатеринбурженка заглянула на сайт знакомств и лишилась 5 млн

Жительница Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который предложил ей инвестировать деньги и получать пассивный доход. Однако вместо прибыли 59-летняя женщина лишилась более пяти миллионов рублей. Подробности URA.RU рассказал источник.
«Дама познакомилась с неким Максимом Гладковым, который похвастался, что занимается инвестициями, и посоветовал ей попробовать тоже. Заинтересовавшись, она перевела на электронный кошелек криптовалют 5,1 млн рублей», — объяснил собеседник агентства.
Из этой суммы лишь миллион был своим, остальное — кредит. Когда «предприниматель» перестал выходить на связь, женщина догадалась, что ее обманули. Сейчас полицией проводится проверка.
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