«Позовите Галю»: старухи-мошенницы охотятся за деньгами екатеринбуржцев

В Екатеринбурге пенсионерок стали привлекать к участию в мошенничествах

02 апреля 2025 в 12:36 Размер текста - 17 +

Мошенники убеждают пожилых женщин пойти на преступление, используя их личные обстоятельства Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге участились случаи мошенничеств, где в качестве курьеров привлекают пожилых женщин. По указу аферистов пенсионерки забирают деньги у своих ровесниц и переводят их на неизвестные счета. Пять таких историй, — в материале URA.RU. Галина Григорьевна В этом случае жертвой жуликов стала 87-летняя бабушка, которую «заподозрили в спонсировании Украины». Чтобы доказать свою невиновность, ей приказали перевести накопления в «казначейство России». А именно упаковать свои деньги в пакет и передать некой Галине Григорьевне. «И старушка отдала 450 тысяч рублей незнакомой женщине возле подъезда на улице Авиационной. По описанию, той было на вид около 80 лет, славянской внешности, одета в бордовую куртку, черный берет, при себе имела черную сумку. В нее курьерша положила деньги и ушла. Больше старушка их не видела», — рассказал собеседник агентства. Людмила Васильевна Эту 84-летнюю женщину тоже напугали Украиной и убедили «задекларировать» средства. Для этого старушка отправилась в банк, обманула сотрудника, что снимает деньги на лечение, а сама положила 300 тысяч в конверт и передала некой Людмиле Васильевне — та поджидала ее на улице Стачек. «Со слов пострадавшей, Людмиле Васильевне на вид было 80 лет, невысокого роста, славянской внешности. Она носила очки для зрения и опиралась на трость. Женщина села в машину и скрылась с деньгами жертвы», — описал источник агентства. Алина В этом случае жертвой мошенников стала 94-летняя женщина, которую так же убедили «задекларировать» деньги. Вечером она вышла на лестничную клетку своего дома на улице Крестинского. Там ее ждала неизвестная женщина, которой на вид было примерно 80-90 лет. «Она представилась Алиной, забрала у старушки пакет, в котором лежали 290 тысяч, и ушла. Одета дама была в синий пуховик, черные ботинки, белую шапку. С собой носила черную кожаную сумку», — продолжает собеседник. Незнакомка Эту 76-летнюю пенсионерку опять же обвинили в пособничестве Украине и убедили «задекларировать» деньги. Она упаковала 400 тысяч рублей и передала их возле своего подъезда на улице Седова водителю автомобиля «ВАЗ». Оперативникам удалось вычислить его по горячим следам, однако объяснение шофера огорошило сыщиков. «Он пояснил, что работает водителем и курьером „Яндекса“. В тот день ему поступил заказ на доставку с улицы Седова. Он подъехал, к нему подошла бабушка, передала пакет, и он доставил его на улицу Народной Воли. Там к нему подошла другая старушка и забрала посылку. На вид ей было 60-70 лет», — говорит инсайдер. Галя Эта 74-летняя женщина отдала мошенникам полмиллиона. Ей тоже предложили «задекларировать» деньги, и она согласилась. Встреча с бабушкой-курьером состоялась на бульваре Культуры. «Пенсионерку проинструктировали так: надо выйти к подъезду, позвать Галю и отдать той пакет. Пожилая женщина все исполнила. По ее словам, Гале на вид было примерно 70 лет, славянской внешности, в розовой куртке, розовой шапке и черных штанах», — рассказывает собеседник агентства. Признание Эту Галю оперативникам тоже удалось отыскать по горячим следам. Она действительно оказалась Галиной, которой 81 год. Старушка не стала отпираться и во всем призналась. Как оказалось, мошенники подтолкнули ее на обман, пообещав списать невыплаченный кредит. «Галина рассказала, как приехала на бульвар Культуры, где ее окликнула по имени неизвестная женщина. Она передала ей пакет с деньгами, которые курьерша через банкомат перечислила на счет неизвестных кураторов. Пострадавшая женщина Галю опознала», — добавил собеседник. По всем пяти случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 «Мошенничество». Ранее полиция Екатеринбурга неоднократно обращалась к горожанам с просьбой быть бдительными. Свердловчан просят не сообщать свои личные данные незнакомым людям, которые представляются сотрудниками силовых структур и других разных ведомств. А также не называть пароли сотовых телефонов и не вступать в беседу с неизвестными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге участились случаи мошенничеств, где в качестве курьеров привлекают пожилых женщин. По указу аферистов пенсионерки забирают деньги у своих ровесниц и переводят их на неизвестные счета. Пять таких историй, — в материале URA.RU. В этом случае жертвой жуликов стала 87-летняя бабушка, которую «заподозрили в спонсировании Украины». Чтобы доказать свою невиновность, ей приказали перевести накопления в «казначейство России». А именно упаковать свои деньги в пакет и передать некой Галине Григорьевне. «И старушка отдала 450 тысяч рублей незнакомой женщине возле подъезда на улице Авиационной. По описанию, той было на вид около 80 лет, славянской внешности, одета в бордовую куртку, черный берет, при себе имела черную сумку. В нее курьерша положила деньги и ушла. Больше старушка их не видела», — рассказал собеседник агентства. Эту 84-летнюю женщину тоже напугали Украиной и убедили «задекларировать» средства. Для этого старушка отправилась в банк, обманула сотрудника, что снимает деньги на лечение, а сама положила 300 тысяч в конверт и передала некой Людмиле Васильевне — та поджидала ее на улице Стачек. «Со слов пострадавшей, Людмиле Васильевне на вид было 80 лет, невысокого роста, славянской внешности. Она носила очки для зрения и опиралась на трость. Женщина села в машину и скрылась с деньгами жертвы», — описал источник агентства. В этом случае жертвой мошенников стала 94-летняя женщина, которую так же убедили «задекларировать» деньги. Вечером она вышла на лестничную клетку своего дома на улице Крестинского. Там ее ждала неизвестная женщина, которой на вид было примерно 80-90 лет. «Она представилась Алиной, забрала у старушки пакет, в котором лежали 290 тысяч, и ушла. Одета дама была в синий пуховик, черные ботинки, белую шапку. С собой носила черную кожаную сумку», — продолжает собеседник. Эту 76-летнюю пенсионерку опять же обвинили в пособничестве Украине и убедили «задекларировать» деньги. Она упаковала 400 тысяч рублей и передала их возле своего подъезда на улице Седова водителю автомобиля «ВАЗ». Оперативникам удалось вычислить его по горячим следам, однако объяснение шофера огорошило сыщиков. «Он пояснил, что работает водителем и курьером „Яндекса“. В тот день ему поступил заказ на доставку с улицы Седова. Он подъехал, к нему подошла бабушка, передала пакет, и он доставил его на улицу Народной Воли. Там к нему подошла другая старушка и забрала посылку. На вид ей было 60-70 лет», — говорит инсайдер. Эта 74-летняя женщина отдала мошенникам полмиллиона. Ей тоже предложили «задекларировать» деньги, и она согласилась. Встреча с бабушкой-курьером состоялась на бульваре Культуры. «Пенсионерку проинструктировали так: надо выйти к подъезду, позвать Галю и отдать той пакет. Пожилая женщина все исполнила. По ее словам, Гале на вид было примерно 70 лет, славянской внешности, в розовой куртке, розовой шапке и черных штанах», — рассказывает собеседник агентства. Эту Галю оперативникам тоже удалось отыскать по горячим следам. Она действительно оказалась Галиной, которой 81 год. Старушка не стала отпираться и во всем призналась. Как оказалось, мошенники подтолкнули ее на обман, пообещав списать невыплаченный кредит. «Галина рассказала, как приехала на бульвар Культуры, где ее окликнула по имени неизвестная женщина. Она передала ей пакет с деньгами, которые курьерша через банкомат перечислила на счет неизвестных кураторов. Пострадавшая женщина Галю опознала», — добавил собеседник. По всем пяти случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 «Мошенничество». Ранее полиция Екатеринбурга неоднократно обращалась к горожанам с просьбой быть бдительными. Свердловчан просят не сообщать свои личные данные незнакомым людям, которые представляются сотрудниками силовых структур и других разных ведомств. А также не называть пароли сотовых телефонов и не вступать в беседу с неизвестными.