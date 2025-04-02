«Мир под сердцем»: в Екатеринбурге в третий раз отметят День беременных

В Екатеринбурге День беременных пройдет в ДК железнодорожников 7 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
7 апреля будущие мамы смогут получить консультации врачей
7 апреля будущие мамы смогут получить консультации врачей Фото:

Во дворце культуры железнодорожников в Екатеринбурге 7 апреля в третий раз отметят День беременных. На ярмарке «Мир под сердцем» будущие мамы смогут пообщаться с экспертами, акушерами-гинекологами, производителями товаров для беременных.

«Мы уже много лет занимаемся поддержкой будущих мам, продвигаем культуру бережного отношения к беременности. Для нас очень важно показать важность защиты жизни ребенка и до рождения, и после»,— рассказала URA.RU организатор проекта Екатерина Кириченко.

На большой ярмарке в ДК железнодорожников будущие мамы смогут получить необходимые консультации. Также там презентуют благотворительный проект «Коробка приданого малышу». Его работа будет направлена на помощь мамам, сохранившим беременность в трудной ситуации.

День Беременных традиционно отмечается в России 7 апреля. Он учрежден по инициативе Русской православной церкви в 2022 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во дворце культуры железнодорожников в Екатеринбурге 7 апреля в третий раз отметят День беременных. На ярмарке «Мир под сердцем» будущие мамы смогут пообщаться с экспертами, акушерами-гинекологами, производителями товаров для беременных. «Мы уже много лет занимаемся поддержкой будущих мам, продвигаем культуру бережного отношения к беременности. Для нас очень важно показать важность защиты жизни ребенка и до рождения, и после»,— рассказала URA.RU организатор проекта Екатерина Кириченко. На большой ярмарке в ДК железнодорожников будущие мамы смогут получить необходимые консультации. Также там презентуют благотворительный проект «Коробка приданого малышу». Его работа будет направлена на помощь мамам, сохранившим беременность в трудной ситуации. День Беременных традиционно отмечается в России 7 апреля. Он учрежден по инициативе Русской православной церкви в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...