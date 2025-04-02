«Мир под сердцем»: в Екатеринбурге в третий раз отметят День беременных

Во дворце культуры железнодорожников в Екатеринбурге 7 апреля в третий раз отметят День беременных. На ярмарке «Мир под сердцем» будущие мамы смогут пообщаться с экспертами, акушерами-гинекологами, производителями товаров для беременных.
«Мы уже много лет занимаемся поддержкой будущих мам, продвигаем культуру бережного отношения к беременности. Для нас очень важно показать важность защиты жизни ребенка и до рождения, и после»,— рассказала URA.RU организатор проекта Екатерина Кириченко.
На большой ярмарке в ДК железнодорожников будущие мамы смогут получить необходимые консультации. Также там презентуют благотворительный проект «Коробка приданого малышу». Его работа будет направлена на помощь мамам, сохранившим беременность в трудной ситуации.
День Беременных традиционно отмечается в России 7 апреля. Он учрежден по инициативе Русской православной церкви в 2022 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!