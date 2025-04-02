Мать свердловского бойца, погибшего на СВО, оставили без выплат

Мать погибшего командира роты штурмовиков в зоне спецоперации на Украине из Талицы (Свердловская область) оставили без выплат от страховой за смерть сына. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов, к которому обратилась женщина.
«За своего сына женщина своевременно получила единовременную выплату от Минобороны, компенсацию за погребение, оставшуюся часть денежного довольствия. Однако решение вопроса с выплатами от страховой компании критично затянулось», — написал Иванов в своем telegram-канале.
По его словам, спустя девять месяцев после гибели военнослужащего мать так и не получила средств. Тогда к делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая подтвердила факт нарушения. Вопрос решился почти сразу.
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