Мать свердловского бойца, погибшего на СВО, оставили без выплат

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Солдат погиб спустя четыре месяца службы на передовой (архивное фото)
Солдат погиб спустя четыре месяца службы на передовой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мать погибшего командира роты штурмовиков в зоне спецоперации на Украине из Талицы (Свердловская область) оставили без выплат от страховой за смерть сына. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов, к которому обратилась женщина.

«За своего сына женщина своевременно получила единовременную выплату от Минобороны, компенсацию за погребение, оставшуюся часть денежного довольствия. Однако решение вопроса с выплатами от страховой компании критично затянулось», — написал Иванов в своем telegram-канале.

По его словам, спустя девять месяцев после гибели военнослужащего мать так и не получила средств. Тогда к делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая подтвердила факт нарушения. Вопрос решился почти сразу.

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Мать погибшего командира роты штурмовиков в зоне спецоперации на Украине из Талицы (Свердловская область) оставили без выплат от страховой за смерть сына. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов, к которому обратилась женщина. «За своего сына женщина своевременно получила единовременную выплату от Минобороны, компенсацию за погребение, оставшуюся часть денежного довольствия. Однако решение вопроса с выплатами от страховой компании критично затянулось», — написал Иванов в своем telegram-канале. По его словам, спустя девять месяцев после гибели военнослужащего мать так и не получила средств. Тогда к делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая подтвердила факт нарушения. Вопрос решился почти сразу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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