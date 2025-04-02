Губернатор Паслер меняет своего представителя в Москве

Должность постоянного представителя губернатора Свердловской области в Москве покинул Александр Овчаров, товарищ предыдущего главы региона Евгения Куйвашева. На его место, по данным URA.RU, врио свердловского губернатора Денис Паслер уже назначил своего человека.
«Пост займет Андрей Цыкун. Овчаров написал заявление об отставке по просьбе», — рассказал источник. Цыкун с мая 2019 года руководил московским представительством Оренбургской области, которую как раз возглавлял Паслер.
Овчаров был назначен свердловским постпредом в 2013 году. С Куйвашевым он знаком с середины «нулевых», когда они вместе работали в московском управлении ФССП. В 2023-м, когда ходили слухи о закрытии свердловского постпредства губернатору, Овчарову прочили переезд в Екатеринбург.
Это уже второе кадровое решение Паслера на посту свердловского губернатора. Еще раньше он отправил в отставку «социального» заместителя Павла Крекова. Предполагается, что его место займет экс-вице-губернатор Оренбургской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова.
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