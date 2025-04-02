Конфликт с министром и мечты о театре: что известно о первом уволенном Паслером чиновнике

Павел Креков вышел на работу советником свердловского врио губернатора

02 апреля 2025 в 12:54 Размер текста - 17 +

Павлу Крекову после отставки предложили должность советника губернатора Фото: Размик Закарян © URA.RU Павел Креков — первый замгубернатора, отправленный в отставку после смены власти в Свердловской области — приступает к работе в статусе советника врио главы региона Дениса Паслера. Крекова вспоминают как мягкого руководителя, который четко улавливал проблемы в глубинке, а конфликтовал лишь с одним министром. Что еще известно о чиновнике-представителе команды предыдущего губернатора Евгения Куйвашева — в справке URA.RU. Биография Павел Креков приехал в Свердловскую область в 2012 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Павлу Крекову 64 года. Он родился в Казахстане в семье потомственных учителей и сам пошел по стопам родителей. Отучился в Тюмени на учителя истории и обществознания, вернулся в родной Казахстан, отработал несколько лет по специальности в одной из школ, дорос сначала до завуча, потом до директора. Затем, получив второе высшее — философское — в 1995 году был приглашен на пост председателя комитета по образованию в администрацию Тобольска, а потом стал заместителем главы города по социальным вопросам. Судьбоносным для Крекова стал переезд в Тюмень. Там он познакомился с будущим губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Именно он пригласил Крекова на работу в свердловское правительство в 2012 году. На госслужбе Креков начинал путь с должности заместителя министра образования, а уже в феврале 2013 года возглавил министерство культуры. В то время Паслер был председателем кабмина. Приглашение Куйвашева Первое собрание совета по культуре при губернаторе Евгении Куйвашеве. Август 2013 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Приход «тюменского варяга» в культурной сфере Свердловской области восприняли с опаской. Но Креков не пытался понравиться всем, определил знаковые, яркие проекты, реализации которых и стал добиваться. Сначала в Екатеринбурге открыли Музей Эрнста Неизвестного, затем министр помог «Коляда-театру» с получением нового комфортного здания. Как потом признавался сам драматург Николай Коляда, после этого с Крековым они сильно сдружились. Благодаря стараниям министра новое помещение получило и Свердловское отделение Союза композиторов, возглавляемое «дедушкой уральского рока» Александром Пантыкиным. С ним у министра тоже сложились теплые отношения. В 2016 году Куйвашев назначил Крекова заместителем губернатора по социальным вопросам, он стал курировать минздрав, минкультуры, минобр, минсоцполитики и министерство спорта. Мягкий начальник Вместе с Карловым Креков проделал большую работу в пандемию COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Напряженные отношения у него были с одним из подчиненных — Андреем Карловым, главой минздрава. «Карлов мог позволить себе такие вещи в отношении Крекова, которые бы не каждый начальник стерпел. Не очень хотел ему подчиняться», — поделился один из госслужащих. «Павел Владимирович и сам прислеживал за Карловым и на каждой оперативке обязательно ему надо было указать, что тот напутал цифры, например, или чего-то не договорил», — подтверждает другой собеседник. С другой стороны, добавляет один из собеседников, тот факт, что Креков столько лет пробыл на должности, показателен — он неконфликтен и шел на компромиссы. Крекова вспоминают как мягкого, выдержанного начальника, эмпатичного. Например, когда в Екатеринбург привезли сирийских беженцев, он переживал за каждую семью. А еще он четко улавливал проблемы в муниципалитетах. «Он всегда видел суть вопроса, что нужно территории, главе. Говорил, что систему власти в муниципалитетах надо выстраивать так, чтобы все было спокойно», — добавил один из собеседников. В глубинках Крекова тоже любили. При нем туда стало доходить бюджетное финансирование. «Хотел, чтобы школьники учили вальс» По оценке одного из источников URA.RU, Креков неплохо разбирался в вопросах среднего профессионального образования, «но совершенно не понимал современные методы воспитания детей в школах». «Он, например, хотел, чтобы школьники обязательно знали вальс, требовал этого от директоров», — говорит собеседник. Также Креков якобы не особо погружался в кадровые вопросы в образовательных учреждениях, назначения руководителей. В отставку Павел Креков подал после смены власти в регионе. 26 марта президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, бывшего главу Оренбургской области. С ним в регион переехала давняя соратница — Татьяна Савинова, с 2019 года совмещавшая посты вице-губернатора по соцполитике и министра здравоохранения в Оренбуржье. Предполагается, что она и займет место Крекова. Ему же Паслер предложил стать своим советником. 2 апреля в этом статусе у него первый рабочий день. При этом, отмечает один из собеседников в правительстве, Креков и сам просился у Куйвашева в отставку последние годы, а особенно активно — последние шесть месяцев. «Ему тяжело дался период пандемии, поэтому он хотел более спокойной работы — в театральной сфере», — знает он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Павел Креков — первый замгубернатора, отправленный в отставку после смены власти в Свердловской области — приступает к работе в статусе советника врио главы региона Дениса Паслера. Крекова вспоминают как мягкого руководителя, который четко улавливал проблемы в глубинке, а конфликтовал лишь с одним министром. Что еще известно о чиновнике-представителе команды предыдущего губернатора Евгения Куйвашева — в справке URA.RU. Павлу Крекову 64 года. Он родился в Казахстане в семье потомственных учителей и сам пошел по стопам родителей. Отучился в Тюмени на учителя истории и обществознания, вернулся в родной Казахстан, отработал несколько лет по специальности в одной из школ, дорос сначала до завуча, потом до директора. Затем, получив второе высшее — философское — в 1995 году был приглашен на пост председателя комитета по образованию в администрацию Тобольска, а потом стал заместителем главы города по социальным вопросам. Судьбоносным для Крекова стал переезд в Тюмень. Там он познакомился с будущим губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Именно он пригласил Крекова на работу в свердловское правительство в 2012 году. На госслужбе Креков начинал путь с должности заместителя министра образования, а уже в феврале 2013 года возглавил министерство культуры. В то время Паслер был председателем кабмина. Приход «тюменского варяга» в культурной сфере Свердловской области восприняли с опаской. Но Креков не пытался понравиться всем, определил знаковые, яркие проекты, реализации которых и стал добиваться. Сначала в Екатеринбурге открыли Музей Эрнста Неизвестного, затем министр помог «Коляда-театру» с получением нового комфортного здания. Как потом признавался сам драматург Николай Коляда, после этого с Крековым они сильно сдружились. Благодаря стараниям министра новое помещение получило и Свердловское отделение Союза композиторов, возглавляемое «дедушкой уральского рока» Александром Пантыкиным. С ним у министра тоже сложились теплые отношения. В 2016 году Куйвашев назначил Крекова заместителем губернатора по социальным вопросам, он стал курировать минздрав, минкультуры, минобр, минсоцполитики и министерство спорта. Напряженные отношения у него были с одним из подчиненных — Андреем Карловым, главой минздрава. «Карлов мог позволить себе такие вещи в отношении Крекова, которые бы не каждый начальник стерпел. Не очень хотел ему подчиняться», — поделился один из госслужащих. «Павел Владимирович и сам прислеживал за Карловым и на каждой оперативке обязательно ему надо было указать, что тот напутал цифры, например, или чего-то не договорил», — подтверждает другой собеседник. С другой стороны, добавляет один из собеседников, тот факт, что Креков столько лет пробыл на должности, показателен — он неконфликтен и шел на компромиссы. Крекова вспоминают как мягкого, выдержанного начальника, эмпатичного. Например, когда в Екатеринбург привезли сирийских беженцев, он переживал за каждую семью. А еще он четко улавливал проблемы в муниципалитетах. «Он всегда видел суть вопроса, что нужно территории, главе. Говорил, что систему власти в муниципалитетах надо выстраивать так, чтобы все было спокойно», — добавил один из собеседников. В глубинках Крекова тоже любили. При нем туда стало доходить бюджетное финансирование. По оценке одного из источников URA.RU, Креков неплохо разбирался в вопросах среднего профессионального образования, «но совершенно не понимал современные методы воспитания детей в школах». «Он, например, хотел, чтобы школьники обязательно знали вальс, требовал этого от директоров», — говорит собеседник. Также Креков якобы не особо погружался в кадровые вопросы в образовательных учреждениях, назначения руководителей. В отставку Павел Креков подал после смены власти в регионе. 26 марта президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, бывшего главу Оренбургской области. С ним в регион переехала давняя соратница — Татьяна Савинова, с 2019 года совмещавшая посты вице-губернатора по соцполитике и министра здравоохранения в Оренбуржье. Предполагается, что она и займет место Крекова. Ему же Паслер предложил стать своим советником. 2 апреля в этом статусе у него первый рабочий день. При этом, отмечает один из собеседников в правительстве, Креков и сам просился у Куйвашева в отставку последние годы, а особенно активно — последние шесть месяцев. «Ему тяжело дался период пандемии, поэтому он хотел более спокойной работы — в театральной сфере», — знает он.