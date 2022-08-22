Запрещенные вещества преступники распространяли в даркнете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию в деревне Марамзино Белоярского района (Свердловская область). Во время спецоперации оперативники изъяли партию наркотиков в особо крупном размере, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ России.

«Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из домовладений в деревне Марамзино Белоярского городского округа ликвидирована подпольная лаборатория. Она использовалась злоумышленниками для производства и сбыта на территории региона синтетических наркотиков в особо крупном размере», — говорится в релизе ведомства.

Во время осмотра помещений оперативники изъяли более 11 килограмм наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт, пересылку наркотиков в особо крупном размере».