22 августа 2022

ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, госбезопасность
Запрещенные вещества преступники распространяли в даркнете Фото:

Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию в деревне Марамзино Белоярского района (Свердловская область). Во время спецоперации оперативники изъяли партию наркотиков в особо крупном размере, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ России.

«Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из домовладений в деревне Марамзино Белоярского городского округа ликвидирована подпольная лаборатория. Она использовалась злоумышленниками для производства и сбыта на территории региона синтетических наркотиков в особо крупном размере», — говорится в релизе ведомства.

Во время осмотра помещений оперативники изъяли более 11 килограмм наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт, пересылку наркотиков в особо крупном размере».

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Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию в деревне Марамзино Белоярского района (Свердловская область). Во время спецоперации оперативники изъяли партию наркотиков в особо крупном размере, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ России. «Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из домовладений в деревне Марамзино Белоярского городского округа ликвидирована подпольная лаборатория. Она использовалась злоумышленниками для производства и сбыта на территории региона синтетических наркотиков в особо крупном размере», — говорится в релизе ведомства. Во время осмотра помещений оперативники изъяли более 11 килограмм наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт, пересылку наркотиков в особо крупном размере».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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