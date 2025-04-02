Новый губернатор Паслер вмешался в скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга

Депутат заксо Брозовский может получить поддержку нового губернатора Паслера

Денис Паслер решил Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вмешался в скандальные выборы главы Березовского, которые обсуждала вся страна. Их сценарий поменяется кардинально. По данным URA.RU, Паслер пообщался с одним из основных противников действующего мэра Евгения Писцова — депутатом заксобрания, бизнесменом Вячеславом Брозовским. Паслер и Брозовский прекрасно знакомы еще с 2010-х годов.

О чем шла речь на встрече, доподлинно не известно. «Брозовский, вероятно, представил свой взгляд на ситуацию, объяснил, почему он и депутаты местной думы не готовы работать с Писцовым дальше», — рассказал один источник агентства. Второй собеседник знает, что четкой позиции, как выходить из кризиса у Паслера пока нет. «Он изучает разные варианты», — уточнил источник. Брозовский от комментариев по теме воздержался, не подтвердив, но и не опровергнув, что встреча была.

При прежнем губернаторе Евгении Куйвашеве Брозовский возможности донести до него свою позицию не имел, все переговоры вел сначала вице-губернатор Олег Чемезов, затем подключился замгубернатора Иван Детченя. Куйвашев хотел Писцова сохранить.

Вячеслав Брозовский знаком с Паслером больше 15 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU

Писцов должен был переизбраться еще осенью 2024-го. Но конкурс откладывали несколько раз — из-за того, что большинство в гордуме (а именно оно принимает окончательное решение) недовольно работой главы. В губернаторской резиденции были убеждены, что этот протест координирует именно Брозовский, у которого с Писцовым давний конфликт. Сам Брозовский это никогда не подтверждал, настаивая в частных беседах, что более значительную роль в этом конфликте играет спикер думы Алексей Горевой, который, кстати, пытался стать оппонентом Писцова на выборах (но безуспешно — специальная комиссия до финала его не допустила).

В конце января 2025-го конкурс все же состоялся. Его итоги вышли анекдотичными: Писцов проиграл жене собственного водителя Юлии Маслаковой, чиновнице местной администрации. Она отказалась становиться мэром и даже обжаловала результаты депутатского голосования через суд.

Писцов пока работает в статусе и. о. Вот-вот стартует новый конкурс. И еще при Куйвашеве Писцова хотели выдвинуть повторно. Депутатам предлагали сделку — переизбрать его в обмен на то, что в 2026-м году Писцов перейдет в заксобрание. Они не согласились.