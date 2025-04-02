Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел установочное совещание по подготовке к сентябрьским выборам главы региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Выборы должны пройти открыто, абсолютно легитимно и безопасно. Задачу в содействии избиркому по этому вопросу поставил перед членами правительства и управляющими округов. Вместе мы обязаны обеспечить высокий уровень доверия уральцев ко всем избирательным процессам и результатам голосования», — написал Паслер.
Он отметил, что в текущем году запланированы еще две избирательные кампании. Это выборы депутатов думы Махневского муниципального образования и довыборы депутатов думы Нижнетуринского городского округа.
Денис Паслер стал врио губернатора 26 марта. Он — бывший председатель свердловского правительства (2012—2016 гг.) — сменил Евгения Куйвашева, возглавлявшего регион почти 13 лет. С 2019-го Паслер руководил Оренбуржьем.
Губернаторские выборы пройдут 14 сентября. В июне Паслеру предстоит пройти через праймериз «Единой России».
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