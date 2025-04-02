Паслер провел первое совещание по выборам губернатора. Фото

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Денис Паслер поставил важную задачу перед подчиненными
Денис Паслер поставил важную задачу перед подчиненными Фото:
новость из сюжета
Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел установочное совещание по подготовке к сентябрьским выборам главы региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Выборы должны пройти открыто, абсолютно легитимно и безопасно. Задачу в содействии избиркому по этому вопросу поставил перед членами правительства и управляющими округов. Вместе мы обязаны обеспечить высокий уровень доверия уральцев ко всем избирательным процессам и результатам голосования», — написал Паслер.

Он отметил, что в текущем году запланированы еще две избирательные кампании. Это выборы депутатов думы Махневского муниципального образования и довыборы депутатов думы Нижнетуринского городского округа.

Денис Паслер стал врио губернатора 26 марта. Он — бывший председатель свердловского правительства (2012—2016 гг.) — сменил Евгения Куйвашева, возглавлявшего регион почти 13 лет. С 2019-го Паслер руководил Оренбуржьем.

Губернаторские выборы пройдут 14 сентября. В июне Паслеру предстоит пройти через праймериз «Единой России».

Паслер поручил обеспечить открытые, легитимные и безопасные выборы
Паслер поручил обеспечить открытые, легитимные и безопасные выборы
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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел установочное совещание по подготовке к сентябрьским выборам главы региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. «Выборы должны пройти открыто, абсолютно легитимно и безопасно. Задачу в содействии избиркому по этому вопросу поставил перед членами правительства и управляющими округов. Вместе мы обязаны обеспечить высокий уровень доверия уральцев ко всем избирательным процессам и результатам голосования», — написал Паслер. Он отметил, что в текущем году запланированы еще две избирательные кампании. Это выборы депутатов думы Махневского муниципального образования и довыборы депутатов думы Нижнетуринского городского округа. Денис Паслер стал врио губернатора 26 марта. Он — бывший председатель свердловского правительства (2012—2016 гг.) — сменил Евгения Куйвашева, возглавлявшего регион почти 13 лет. С 2019-го Паслер руководил Оренбуржьем. Губернаторские выборы пройдут 14 сентября. В июне Паслеру предстоит пройти через праймериз «Единой России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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