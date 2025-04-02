Полгода прошло с момента назначения Артема Жоги полпредом президента РФ в УрФО. К особой дате его окружение сделало подборку видео с публичных мероприятий Жоги.
«2 октября 2024 года Владимир Путин назначил Артема Жогу полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Собрали небольшое видео из поездок Артема Жоги по регионам УрФО, в которых он всегда делает акцент на общение с жителями», — напомнили в полпредстве.
Со всеми регионами УрФО Жога близко познакомился уже спустя три месяца работы. Первые итоги его работы URA.RU подводило в этом тексте.
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