Полпред Жога отмечает важную дату. Видео

Артем Жога полгода возглавляет уральское полпредство

02 апреля 2025 в 12:58 Размер текста - 17 +

Артем Жога на Урале освоился быстро Фото: Илья Московец © URA.RU Полгода прошло с момента назначения Артема Жоги полпредом президента РФ в УрФО. К особой дате его окружение сделало подборку видео с публичных мероприятий Жоги. «2 октября 2024 года Владимир Путин назначил Артема Жогу полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Собрали небольшое видео из поездок Артема Жоги по регионам УрФО, в которых он всегда делает акцент на общение с жителями», — напомнили в полпредстве. Со всеми регионами УрФО Жога близко познакомился уже спустя три месяца работы. Первые итоги его работы URA.RU подводило в этом тексте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полгода прошло с момента назначения Артема Жоги полпредом президента РФ в УрФО. К особой дате его окружение сделало подборку видео с публичных мероприятий Жоги. «2 октября 2024 года Владимир Путин назначил Артема Жогу полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Собрали небольшое видео из поездок Артема Жоги по регионам УрФО, в которых он всегда делает акцент на общение с жителями», — напомнили в полпредстве. Со всеми регионами УрФО Жога близко познакомился уже спустя три месяца работы. Первые итоги его работы URA.RU подводило в этом тексте.