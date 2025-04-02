Полпред Жога отмечает важную дату. Видео

Артем Жога полгода возглавляет уральское полпредство
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Представление врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Екатеринбург , жога артем
Артем Жога на Урале освоился быстро Фото:

Полгода прошло с момента назначения Артема Жоги полпредом президента РФ в УрФО. К особой дате его окружение сделало подборку видео с публичных мероприятий Жоги.

«2 октября 2024 года Владимир Путин назначил Артема Жогу полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Собрали небольшое видео из поездок Артема Жоги по регионам УрФО, в которых он всегда делает акцент на общение с жителями», — напомнили в полпредстве.

Со всеми регионами УрФО Жога близко познакомился уже спустя три месяца работы. Первые итоги его работы URA.RU подводило в этом тексте.

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Полгода прошло с момента назначения Артема Жоги полпредом президента РФ в УрФО. К особой дате его окружение сделало подборку видео с публичных мероприятий Жоги. «2 октября 2024 года Владимир Путин назначил Артема Жогу полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Собрали небольшое видео из поездок Артема Жоги по регионам УрФО, в которых он всегда делает акцент на общение с жителями», — напомнили в полпредстве. Со всеми регионами УрФО Жога близко познакомился уже спустя три месяца работы. Первые итоги его работы URA.RU подводило в этом тексте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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