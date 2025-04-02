В Екатеринбург едут звезды КВН, билеты неожиданно подорожали

Билеты на Встречу выпускников КВН в Екатеринбурге продают за 12 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Какие команды прилетят в Екатеринбург, пока неизвестно
Какие команды прилетят в Екатеринбург, пока неизвестно Фото:

Организаторы определились с точной датой Встречи выпускников КВН в Екатеринбурге. Звездные команды приедут 20 июня, но по сравнению с прошлым годом за билеты придется отдать чуть больше.

«Встреча выпускников КВН — это не просто игра, а долгожданный шанс увидеть на одной сцене финалистов Высшей лиги разных лет. По доброй традиции команды сойдутся на сцене екатеринбургского „MTC Live Холла“, чтобы сыграть вновь и организовать масштабный праздник смеха», — анонсируют организаторы и предупреждают, что на концерте будет телесъемка.

Стоимость билетов варьируется от 1500 до 12 тысяч рублей. В прошлом году посетить игру можно было дешевле: места стоили от 1200 до 10 тысяч. Кто станет ведущим и какие команды приедут, пока хранится в тайне. 

В 2024 году гостями стали «Сборная Пермского края», «Русская дорога» и «Доктор Хаусс». В жюри сидели глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, актер Михаил Боярский, ведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный.

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Организаторы определились с точной датой Встречи выпускников КВН в Екатеринбурге. Звездные команды приедут 20 июня, но по сравнению с прошлым годом за билеты придется отдать чуть больше. «Встреча выпускников КВН — это не просто игра, а долгожданный шанс увидеть на одной сцене финалистов Высшей лиги разных лет. По доброй традиции команды сойдутся на сцене екатеринбургского „MTC Live Холла“, чтобы сыграть вновь и организовать масштабный праздник смеха», — анонсируют организаторы и предупреждают, что на концерте будет телесъемка. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 12 тысяч рублей. В прошлом году посетить игру можно было дешевле: места стоили от 1200 до 10 тысяч. Кто станет ведущим и какие команды приедут, пока хранится в тайне.  В 2024 году гостями стали «Сборная Пермского края», «Русская дорога» и «Доктор Хаусс». В жюри сидели глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, актер Михаил Боярский, ведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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