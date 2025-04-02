Хинштейн опроверг фейк Киева о законности ударов РФ по гражданским целям Украины

Врио главы Курской области Александр Хинштейн опроверг фейковую информацию о том, что якобы удары со стороны РФ по гражданским объектам Украины являются законными. По его словам, Киев намеренно распространяет дезинформацию, причем прикрываясь его же словами.
«ЦИПсО (Центр психологической и информационной войны Украины — прим. URA.RU) не перестает создавать фейки. Очередная „новость“ — якобы мое заявление о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для нашей страны», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. Он пояснил, что ложная информация распространялась от лица поддельного сайта правительства Курской области.
Врио главы также отметил, что украинские провокаторы не смогли качественно организовать дезинформацию. Они прокололись, написав, что Хинштейн является главой Ростовской области, а не Курской. Губернатор призвал граждан быть бдительными и проверять информацию через официальные источники, чтобы избежать дезинформации и паники в обществе.
Украина неоднократно пытается дискредитировать российскую армию, распространяя фейки. В прошлом году, например, Киев пытался убедить мир, будто ВС РФ понесли значительные потери в Курской области от ракетного удара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.