Ельцин Центр отменил постановку о расстреле царской семьи

Ельцин Центр спустя неделю после анонса отменил спектакль «Я убил царя». Московский театр «Пространство „Внутри“» должен был представить екатеринбуржцам историю о расстреле императора Николая II и его семьи.
«Уважаемые гости, спектакль отменяется. Возврат денег за билеты, купленные на сайте, будет сделан автоматически. Билеты, купленные в кассах Ельцин Центра, можно вернуть только в кассах», — сообщает пресс-служба Ельцин Центра.
В постановке должны были сыграть Елена Коренева («Экипаж», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота»), Олег Дуленин, Сергей Беляев и Александр Доронин (сериал «Преступление и наказание»). Спектакль драматурга Олега Богаева планировали показать 5 июня.
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