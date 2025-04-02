Ельцин Центр отменил постановку о расстреле царской семьи

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Семью Романовых расстреляли в доме Ипатьева в Свердловске
Семью Романовых расстреляли в доме Ипатьева в Свердловске Фото:

Ельцин Центр спустя неделю после анонса отменил спектакль «Я убил царя». Московский театр «Пространство „Внутри“» должен был представить екатеринбуржцам историю о расстреле императора Николая II и его семьи. 

«Уважаемые гости, спектакль отменяется. Возврат денег за билеты, купленные на сайте, будет сделан автоматически. Билеты, купленные в кассах Ельцин Центра, можно вернуть только в кассах», — сообщает пресс-служба Ельцин Центра.

В постановке должны были сыграть Елена Коренева («Экипаж», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота»), Олег Дуленин, Сергей Беляев и Александр Доронин (сериал «Преступление и наказание»). Спектакль драматурга Олега Богаева планировали показать 5 июня.

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Ельцин Центр спустя неделю после анонса отменил спектакль «Я убил царя». Московский театр «Пространство „Внутри“» должен был представить екатеринбуржцам историю о расстреле императора Николая II и его семьи.  « Уважаемые гости, спектакль отменяется. Возврат денег за билеты, купленные на сайте, будет сделан автоматически. Билеты, купленные в кассах Ельцин Центра, можно вернуть только в кассах» , — сообщает пресс-служба Ельцин Центра. В постановке должны были сыграть Елена Коренева («Экипаж», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота»), Олег Дуленин, Сергей Беляев и Александр Доронин (сериал «Преступление и наказание»). Спектакль драматурга Олега Богаева планировали показать 5 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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