Свердловский облсуд вынес приговор по уголовному делу 46-летнего мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня. Следующие три года он проведет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением иных материалов, в том числе в интернете, два года», — пояснили в ведомстве. Ревдинца признали виновным по части третьей статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и части второй статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного).
Инцидент случился в июле 2024 года. Тогда осужденный с голым торсом залез на патриотический постамент в парке Победы Ревды. Мужчину оперативно разыскали силовики. Как оказалось, он уже девять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи.
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