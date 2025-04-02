Свердловчанина отправили в тюрьму за прикуривание от Вечного огня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину признали виновным по двум статьям
Мужчину признали виновным по двум статьям Фото:

Свердловский облсуд вынес приговор по уголовному делу 46-летнего мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня. Следующие три года он проведет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением иных материалов, в том числе в интернете, два года», — пояснили в ведомстве. Ревдинца признали виновным по части третьей статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и части второй статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного).

Инцидент случился в июле 2024 года. Тогда осужденный с голым торсом залез на патриотический постамент в парке Победы Ревды. Мужчину оперативно разыскали силовики. Как оказалось, он уже девять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

Следующие три года он проведет в тюрьме
Следующие три года он проведет в тюрьме
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Свердловский облсуд вынес приговор по уголовному делу 46-летнего мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня. Следующие три года он проведет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением иных материалов, в том числе в интернете, два года», — пояснили в ведомстве. Ревдинца признали виновным по части третьей статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и части второй статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного). Инцидент случился в июле 2024 года. Тогда осужденный с голым торсом залез на патриотический постамент в парке Победы Ревды. Мужчину оперативно разыскали силовики. Как оказалось, он уже девять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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