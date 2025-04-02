«Уралхиммаш» создал уникальный реактор размером с 18-этажный дом

Завод «Уралхиммаш» (входит в группу «Синара») создал уникальный реактор Р-101 для производства карбамида, который используется в агрохимической промышленности. Подобное устройство в последний изготавливалось на предприятии в середине 1980-х годов, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
«Работа над данным заказом возрождает наши технологические компетенции в области создания оборудования для производства минеральных удобрений, укрепляет конкурентное положение компании и расширяет перечень выпускаемой продукции для внутреннего рынка страны», — сказал гендиректор «Уралхиммаша» Евгений Гриценко.
Реактор Р-101 предназначен для синтеза карбамида из аммиака и углекислого газа под высоким давлением и температурой, что требует использования специальных материалов для обеспечения его коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности. Благодаря продуманной конструкции, он способен производить свыше 3000 тонн удобрений в сутки.
Помимо технических характеристик, реактор установил новый рекорд предприятия по массогабаритным показателям, превзойдя советские аналоги. Оборудование было доставлено на площадку заказчика с использованием специализированного железнодорожного транспорта.
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