«Уралхиммаш» создал уникальный реактор размером с 18-этажный дом

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В последний раз реактор изготавливали в 1980-е
В последний раз реактор изготавливали в 1980-е Фото:

Завод «Уралхиммаш» (входит в группу «Синара») создал уникальный реактор Р-101 для производства карбамида, который используется в агрохимической промышленности. Подобное устройство в последний изготавливалось на предприятии в середине 1980-х годов, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Работа над данным заказом возрождает наши технологические компетенции в области создания оборудования для производства минеральных удобрений, укрепляет конкурентное положение компании и расширяет перечень выпускаемой продукции для внутреннего рынка страны», — сказал гендиректор «Уралхиммаша» Евгений Гриценко.

Реактор Р-101 предназначен для синтеза карбамида из аммиака и углекислого газа под высоким давлением и температурой, что требует использования специальных материалов для обеспечения его коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности. Благодаря продуманной конструкции, он способен производить свыше 3000 тонн удобрений в сутки.

Помимо технических характеристик, реактор установил новый рекорд предприятия по массогабаритным показателям, превзойдя советские аналоги. Оборудование было доставлено на площадку заказчика с использованием специализированного железнодорожного транспорта.

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Завод «Уралхиммаш» (входит в группу «Синара») создал уникальный реактор Р-101 для производства карбамида, который используется в агрохимической промышленности. Подобное устройство в последний изготавливалось на предприятии в середине 1980-х годов, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Работа над данным заказом возрождает наши технологические компетенции в области создания оборудования для производства минеральных удобрений, укрепляет конкурентное положение компании и расширяет перечень выпускаемой продукции для внутреннего рынка страны», — сказал гендиректор «Уралхиммаша» Евгений Гриценко. Реактор Р-101 предназначен для синтеза карбамида из аммиака и углекислого газа под высоким давлением и температурой, что требует использования специальных материалов для обеспечения его коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности. Благодаря продуманной конструкции, он способен производить свыше 3000 тонн удобрений в сутки. Помимо технических характеристик, реактор установил новый рекорд предприятия по массогабаритным показателям, превзойдя советские аналоги. Оборудование было доставлено на площадку заказчика с использованием специализированного железнодорожного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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