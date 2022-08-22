В Курганской области выносят приговор по коррупционному делу бывшему замглавы УМВД региона Андрею Шамину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринском районном суде 23 августа началось оглашение приговора по делу о махинациях с премиями сотрудникам в отношении бывших высокопоставленных полицейских чинов, Андрея Шамина и Дмитрия Кокотеева. Из зала суда информацию передал корреспондент URA.RU

Экс-замглавы начальника УМВД Курганской области Шамин и бывший начальник межмуниципального отдела УМВД «Шадринский» Кокотеев обвиняются в создании преступной группы для хищения денежных средств из фонда оплаты труда. «17 мая 2012 года Шамин, занимающий должность заместителя начальника УМВД, вызвал к себе главного бухгалтера <…> и попросил ее выделить будущую преступную группу. Для хищения средств из фонда оплаты труда были созданы фиктивные платежные ведомости, которые подписывались от лица сотрудников», — рассказал о начале действий фигурантов судья Владимир Сычев. По версии обвинения, сотрудники полиции получали лишь премии лишь частично, остальные средства участники группы делили между собой и тратили по своему усмотрению.

Бывших силовиков обвиняют в том, что с 2012 по 2016 годы сумели похитить более 17 млн рублей. С использованием служебных полномочий с 2016 по 2020 годы было похищено еще 35 700 рублей. Общий ущерб составил свыше 53 миллионов.

Для легализации средств Шамин открыл счет в банке на стороннее лицо и поместил туда средства в размере 2 млн. Помимо этого, Шамину вменяют получение взятки на сумму 180 тысяч рублей в виде дорогостоящего алкоголя, продуктов питания и подарков. Дмитрия Кокотеева также обвиняют в том, что он незаконно собрал с шадринских полицейских средства на сумму более 405 тыс. руб.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области бывших руководителей полиции обвинили в коррупции. Шамин больше года находился в СИЗО под следствием, но затем был выпущен под домашний арест.

В Шадринске началось оглашение приговора по уголовному коррупционному делу бывших высокопоставленных полицейских чинов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-замглавы УМВД Курганской области Андрей Шамин и бывший начальник межмуниципального отдела УМВД «Шадринский» Дмитрий Кокотеев на оглашении приговора в Шадринском районном суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU