21 апреля 2021
20 апреля 2021

Экс-замглавы курганского УМВД вышел из СИЗО

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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, шамин андрей
Бывшего высокопоставленного полицейского Андрея Шамина отпустили из-под стражи под домашний арест Фото:
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Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Бывшего замначальника УМВД России по Курганской области Андрея Шамина выпустили из СИЗО. Подозреваемому в коррупционных преступлениях изменили меру пресечения на домашний арест. Информацию об этом сообщили инсайдеры, в Курганском областном суде сведения подтвердили.

«Шамину Курганский областной суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в пресс-службе суда.

Бывший замначальника УМВД России по Курганской области обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). По версии следствия, в период с 2012 по 2020 годы Шамин организовал преступную группу, которая занималась хищением денег, начисляемых полицейским. В областном УМВД обвиняемые запрашивали денежное довольствие, но сотрудникам выплачивали его в меньшем размере. Ущерб оценили в 53 млн рублей.

Кроме того, Шамина обвиняют во взятке (от бывшего начальника шадринской полиции Дмитрия Кокотеева) в виде алкоголя, продуктов питания и сувениров на общую сумму около 120 тысяч рублей. Кокотеева обвиняют в присвоении, злоупотреблении должностными полномочиями, даче взятки. Бывший главбух шадринского отдела полиции обвиняется в присвоении.

Изначально уголовное дело Шамина и Кокотеева поступило в Курганский городской суд. Затем материалы были переданы на рассмотрение в Шадринской суд.

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