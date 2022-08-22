22 августа 2022

В Челябинске на окраине города построят новую дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога в Чурилово. Челябинск, новая дорога, чурилово, проспект давыдова
Новая дорога снизит транспортную нагрузку на перекрестке в Чурилово Фото:

Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска ищет подрядчика на новую дорогу в микрорайоне Чурилово, на окраине города. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Строительство этого участка по улице Трашутина позволит уменьшить транспортную нагрузку на перекрестке улиц Эльтонская 1-я и Зальцмана. Также она будет являться дублером улицы Зальцмана, примыкая к проспекту Давыдова, и тем самым сократит для автомобилистов время в пути при движении в направлении северо-западной части города», — уточняется на сайте.

Согласно документации, улица является магистралью районного значения. Подрядчик должен будет заменить асфальт от улицы Эльтонской 1-й до Зальцмана, построить четырехполосный участок дороги от улицы Эльтонской 1-й до проспекта Давыдова. Также работы исполнителя включают обустройство широких тротуаров, велодорожек, светодиодного наружного освещения. Кроме того, согласно контракту, в Чурилово будут установлены остановки общественного транспорта и обновлены инженерные коммуникации на всем протяжении улицы Трашутина.

Первоначальная стоимость контракта составляет 276,9 млн рублей. Заявки принимаются до 5 сентября. Итоги аукциона подведут 8 сентября.

Также новую четырехполосную дорогу построят в Челябинске у микрорайона Тополиная аллея. Проект разработала компания «СибирьИнстройПроект».

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Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска ищет подрядчика на новую дорогу в микрорайоне Чурилово, на окраине города. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Строительство этого участка по улице Трашутина позволит уменьшить транспортную нагрузку на перекрестке улиц Эльтонская 1-я и Зальцмана. Также она будет являться дублером улицы Зальцмана, примыкая к проспекту Давыдова, и тем самым сократит для автомобилистов время в пути при движении в направлении северо-западной части города», — уточняется на сайте. Согласно документации, улица является магистралью районного значения. Подрядчик должен будет заменить асфальт от улицы Эльтонской 1-й до Зальцмана, построить четырехполосный участок дороги от улицы Эльтонской 1-й до проспекта Давыдова. Также работы исполнителя включают обустройство широких тротуаров, велодорожек, светодиодного наружного освещения. Кроме того, согласно контракту, в Чурилово будут установлены остановки общественного транспорта и обновлены инженерные коммуникации на всем протяжении улицы Трашутина. Первоначальная стоимость контракта составляет 276,9 млн рублей. Заявки принимаются до 5 сентября. Итоги аукциона подведут 8 сентября. Также новую четырехполосную дорогу построят в Челябинске у микрорайона Тополиная аллея. Проект разработала компания «СибирьИнстройПроект».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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