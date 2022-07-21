В Челябинске на северо-западе построят новую дорогу

Дорога станет магистральной улицей районного значения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске, на северо-западе, у микрорайона Тополиная аллея построят новую четырехполосную дорогу. 21 июля в Доме архитектора состоялись публичные слушания на эту тему.

«Цель и задачи подготовки документации по планировки территории — строительство улицы в соответствии со схемой развития улично-дорожной сети города Челябинска, с обеспечением условий безопасности движения транспорта и пешеходов. Территориально объект расположен в продолжение существующей улицы 250 лет Челябинска от существующего примыкания улицы Академика Королева до улицы Северной», — сообщается в пояснительной документации.

Проект разработан компанией »«СибирьИнстройПроект». Дорога станет магистральной улицей районного значения. Протяженность четырехполосной дороги из асфальтобетона составит 450 метров, ширина — 3,75 метров, тротуары планируется сделать от 2,25 до 3 метров в ширину. Вдоль трассы проложат велодорожку шириной два метра.

Также на пересечении с улицей Академика Королева появится автобусная остановка, на перекрестке будут установлены светофоры. Трассу должны построить под легкие и средние по грузоподъемности автомобили. Среди участников публичных слушаний высказавшихся против строительства новой дороги, не нашлось.

Ранее в Челябинске объявили о строительстве новой дороги в микрорайоне Чурилово, заказчиком выступил комитет по дорожному хозяйству мэрии, согласно проекту, трасса пройдет от улицы Хохрякова до Зальцмана.

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