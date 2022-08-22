Большинство антенн может работать одновременно только с одним диапазоном частот Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Аспирант Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска Святослав Дударев создал антенну, работающую одновременно в двух диапазонах частот. Как следует из сайта Роспатента, на изобретение получен патент как на полезную модель.

«Уникальность антенны заключается в применении двух слоев: активной антенной решетки и решетки пассивных излучающих элементов. Благодаря такой конструкции антенна излучает и принимает радиосигнал одновременно в двух диапазонах частот, которые покрывают полосы 2G, 3G, 4G и 5G», — рассказал URA.RU Дударев.

Для автора создание механизма стало темой его кандидатской работы под руководством Дениса Клыгача. Принцип ее работы заключается в том, что сигнал подается на одну из плат, которая через магнитное поле передает его на вторую плату.

Автор рассказал, что идея создать антенну пришла в связи с появлением новых диапазонов частот, например, 5G. Для них требуются новые антенны, но и есть и ранее разработанные диапазоны, с которыми бизнес также работает. Значит, нужно изделие, решил Дударев, которое позволит совместить несколько диапазонов сразу. Это и дешевле: вместо двух антенн достаточно иметь одну.

Антенну можно использовать в качестве элементов антенной решетки базовой станции сотовой связи. Другое применение — для передачи данных в сетях интернета вещей.

Научные исследования в России стимулируются правительством РФ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетие науки и технологий призвано дать новые стимулы для занятий молодежи наукой, предоставить возможности для раскрытия интереса молодых к научным исследованиям. Ради этого при университетах создаются современные кампусы, выделяются средства на образовательную и социальную инфраструктуру.

Антенна состоит из двух слоев, причем верхний активизируется электрическим полем нижнего

За счет 5G изделие может быть полезно для интернета вещей