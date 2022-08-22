Власти Перми сообщили о нехватке учителей в школах

23 августа 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

В пермских школах дефицит учителей математики и других предметников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В школах Перми наиболее остро стоит проблема с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов. Это признал, выступая на заседании городской думы, заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов. «Мы знаем наши узкие места — каких специалистов нам не хватает. Это учителя физики, математики, иностранного языка и учителя начальных классов. Такая проблема действительно есть», — сказал Грибанов, отвечая на вопросы депутатов. По его словам, ежегодно в школы города приходят 300 молодых педагогов. Создать условия, чтобы привлечь в учреждение нужного специалиста — задача директора школы, отметил Грибанов. Он подчеркнул, что сейчас обеспеченность школ персоналом составляет около 98%. Платформа Head Hunter сегодня опубликовала данные, согласно которым в Пермском крае открыто более 180 вакансий для преподавателей. Как отмечается, это предложения не только от классических образовательных учреждений, но и от онлайн-школ, организаций из сферы дополнительного образования и различных курсов. Средняя предлагаемая заработная плата составляет 33 тысячи рублей.

В школах Перми наиболее остро стоит проблема с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов. Это признал, выступая на заседании городской думы, заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов. «Мы знаем наши узкие места — каких специалистов нам не хватает. Это учителя физики, математики, иностранного языка и учителя начальных классов. Такая проблема действительно есть», — сказал Грибанов, отвечая на вопросы депутатов. По его словам, ежегодно в школы города приходят 300 молодых педагогов. Создать условия, чтобы привлечь в учреждение нужного специалиста — задача директора школы, отметил Грибанов. Он подчеркнул, что сейчас обеспеченность школ персоналом составляет около 98%. Платформа Head Hunter сегодня опубликовала данные, согласно которым в Пермском крае открыто более 180 вакансий для преподавателей. Как отмечается, это предложения не только от классических образовательных учреждений, но и от онлайн-школ, организаций из сферы дополнительного образования и различных курсов. Средняя предлагаемая заработная плата составляет 33 тысячи рублей.