22 августа 2022

Власти Перми сообщили о нехватке учителей в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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В пермских школах дефицит учителей математики и других предметников Фото:

В школах Перми наиболее остро стоит проблема с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов. Это признал, выступая на заседании городской думы, заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов.

«Мы знаем наши узкие места — каких специалистов нам не хватает. Это учителя физики, математики, иностранного языка и учителя начальных классов. Такая проблема действительно есть», — сказал Грибанов, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, ежегодно в школы города приходят 300 молодых педагогов. Создать условия, чтобы привлечь в учреждение нужного специалиста — задача директора школы, отметил Грибанов. Он подчеркнул, что сейчас обеспеченность школ персоналом составляет около 98%.

Платформа Head Hunter сегодня опубликовала данные, согласно которым в Пермском крае открыто более 180 вакансий для преподавателей. Как отмечается, это предложения не только от классических образовательных учреждений, но и от онлайн-школ, организаций из сферы дополнительного образования и различных курсов. Средняя предлагаемая заработная плата составляет 33 тысячи рублей.

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В школах Перми наиболее остро стоит проблема с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов. Это признал, выступая на заседании городской думы, заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов. «Мы знаем наши узкие места — каких специалистов нам не хватает. Это учителя физики, математики, иностранного языка и учителя начальных классов. Такая проблема действительно есть», — сказал Грибанов, отвечая на вопросы депутатов. По его словам, ежегодно в школы города приходят 300 молодых педагогов. Создать условия, чтобы привлечь в учреждение нужного специалиста — задача директора школы, отметил Грибанов. Он подчеркнул, что сейчас обеспеченность школ персоналом составляет около 98%. Платформа Head Hunter сегодня опубликовала данные, согласно которым в Пермском крае открыто более 180 вакансий для преподавателей. Как отмечается, это предложения не только от классических образовательных учреждений, но и от онлайн-школ, организаций из сферы дополнительного образования и различных курсов. Средняя предлагаемая заработная плата составляет 33 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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