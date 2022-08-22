22 августа 2022

В Пермском крае оживет город-призрак

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Расселение жителей поселка Шахты. Кизел, Пермский край, старый дом, заброшенное здание
На улицах старого города снова будет многолюдно (архивное фото) Фото:

Заброшенный пермский город-призрак Верхняя Губаха 27 августа оживет. В нем пройдет фестиваль «Губаха. Alive», который воссоздаст один день из жизни города 1960—1970 годов. Об этом сообщают организаторы в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«На один день на городских улицах оживут картинки из жизни советской Губахи. Местные модницы процокают каблучками по тротуару. Владельцы „Запорожцев“, „Лад“, „Уралов“ и других советских машин проедут по дороге. Распахнет свои двери губахинская квартира тех времен с обязательным столом в центре, покрытым плюшевой скатертью, и пластмассовыми цветами в вазе», — сообщается в посте.

Организаторы обещают полное погружение в советскую жизнь. Гостей фестиваля ждет показ мод, коллективная лепка пельменей, регистрация брака по-советски, прием в пионеры, «живые скульптуры» и многое другое.

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Заброшенный пермский город-призрак Верхняя Губаха 27 августа оживет. В нем пройдет фестиваль «Губаха. Alive», который воссоздаст один день из жизни города 1960—1970 годов. Об этом сообщают организаторы в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «На один день на городских улицах оживут картинки из жизни советской Губахи. Местные модницы процокают каблучками по тротуару. Владельцы „Запорожцев“, „Лад“, „Уралов“ и других советских машин проедут по дороге. Распахнет свои двери губахинская квартира тех времен с обязательным столом в центре, покрытым плюшевой скатертью, и пластмассовыми цветами в вазе», — сообщается в посте. Организаторы обещают полное погружение в советскую жизнь. Гостей фестиваля ждет показ мод, коллективная лепка пельменей, регистрация брака по-советски, прием в пионеры, «живые скульптуры» и многое другое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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