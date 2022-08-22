В Пермском крае оживет город-призрак

23 августа 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

На улицах старого города снова будет многолюдно (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Заброшенный пермский город-призрак Верхняя Губаха 27 августа оживет. В нем пройдет фестиваль «Губаха. Alive», который воссоздаст один день из жизни города 1960—1970 годов. Об этом сообщают организаторы в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «На один день на городских улицах оживут картинки из жизни советской Губахи. Местные модницы процокают каблучками по тротуару. Владельцы „Запорожцев“, „Лад“, „Уралов“ и других советских машин проедут по дороге. Распахнет свои двери губахинская квартира тех времен с обязательным столом в центре, покрытым плюшевой скатертью, и пластмассовыми цветами в вазе», — сообщается в посте. Организаторы обещают полное погружение в советскую жизнь. Гостей фестиваля ждет показ мод, коллективная лепка пельменей, регистрация брака по-советски, прием в пионеры, «живые скульптуры» и многое другое.

Заброшенный пермский город-призрак Верхняя Губаха 27 августа оживет. В нем пройдет фестиваль «Губаха. Alive», который воссоздаст один день из жизни города 1960—1970 годов. Об этом сообщают организаторы в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «На один день на городских улицах оживут картинки из жизни советской Губахи. Местные модницы процокают каблучками по тротуару. Владельцы „Запорожцев“, „Лад“, „Уралов“ и других советских машин проедут по дороге. Распахнет свои двери губахинская квартира тех времен с обязательным столом в центре, покрытым плюшевой скатертью, и пластмассовыми цветами в вазе», — сообщается в посте. Организаторы обещают полное погружение в советскую жизнь. Гостей фестиваля ждет показ мод, коллективная лепка пельменей, регистрация брака по-советски, прием в пионеры, «живые скульптуры» и многое другое.