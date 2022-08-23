Reuters: мечты Европы разрушились из-за украинского кризиса

23 августа 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Кризис в Европе не заканчивается и ухудшается, пишет Reuters Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Первый год после пандемии должен был быть «звездным годом» Европы. Однако кризис для ЕС не только не закончился, но и ухудшился, сообщает издание Reuters. В этом году Европа должна была впервые за два года выбраться из пандемийного кризиса. Однако из-за конфликта на Украине мечты европейцев о возвращении к норме оказались неосуществимы, сообщает Reuters. «Кризис — это новая норма. То, к чему мы привыкли в последние десятилетия — низкая инфляция, международная торговля — все кончено», — приводит издание слова Александра Бомпарда, исполнительного директора ритейлера Carrefour. Журналисты отмечают, что домашние хозяйства страдают из-за высоких цен на продукты питания и энергоносители. Ситуация усугубляется климатическими проблемами: засуха и низкий уровень рек ограничивают движение транспорта. Граждане вынуждены переходить на дешевые товары, так как покупательская способность населения стремительно падает, сообщает издание. Кризис может стать еще хуже, если Россия сократит поставки газа, добавляет Reuters. «Газовый шок сегодня намного сильнее; это почти вдвое больше шока, который мы испытали в 70-х годах с нефтью», — отметила Кэролайн Бэйн, специалист консалтинговой компании Capital Economics. План Европы добиться энергетической независимости от России дорого ей обойдется, заверяет издание: обычные люди будут вынуждены существовать в холодных офисах и домах. Европа столкнулась с кризисом после введения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. По словам президента Владимира Путина, санкции подрывают экономику не только России, но и Запада. Он отмечал, что коллективный Запад «загнал себя в ловушку», передает RT. После введения эмбарго на российскую нефть и объявления плана отказаться от российских энергоносителей, Европу настиг газовый кризис. Цена на газ уже побила рекорд и составила 2861,6 долларов за кубометр, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый год после пандемии должен был быть «звездным годом» Европы. Однако кризис для ЕС не только не закончился, но и ухудшился, сообщает издание Reuters. В этом году Европа должна была впервые за два года выбраться из пандемийного кризиса. Однако из-за конфликта на Украине мечты европейцев о возвращении к норме оказались неосуществимы, сообщает Reuters. «Кризис — это новая норма. То, к чему мы привыкли в последние десятилетия — низкая инфляция, международная торговля — все кончено», — приводит издание слова Александра Бомпарда, исполнительного директора ритейлера Carrefour. Журналисты отмечают, что домашние хозяйства страдают из-за высоких цен на продукты питания и энергоносители. Ситуация усугубляется климатическими проблемами: засуха и низкий уровень рек ограничивают движение транспорта. Граждане вынуждены переходить на дешевые товары, так как покупательская способность населения стремительно падает, сообщает издание. Кризис может стать еще хуже, если Россия сократит поставки газа, добавляет Reuters. «Газовый шок сегодня намного сильнее; это почти вдвое больше шока, который мы испытали в 70-х годах с нефтью», — отметила Кэролайн Бэйн, специалист консалтинговой компании Capital Economics. План Европы добиться энергетической независимости от России дорого ей обойдется, заверяет издание: обычные люди будут вынуждены существовать в холодных офисах и домах. Европа столкнулась с кризисом после введения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. По словам президента Владимира Путина, санкции подрывают экономику не только России, но и Запада. Он отмечал, что коллективный Запад «загнал себя в ловушку», передает RT. После введения эмбарго на российскую нефть и объявления плана отказаться от российских энергоносителей, Европу настиг газовый кризис. Цена на газ уже побила рекорд и составила 2861,6 долларов за кубометр, сообщает «Национальная служба новостей».