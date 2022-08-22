Оперштаб ЯНАО рекомендует носить маски в общественных местах

Из-за роста заболеваемости в ЯНАО оперативный штаб рекомендует возобновить ношение маски в общественных местах. Об этом сообщается в правительстве ЯНАО.
«В настоящий момент заболеваемость коронавирусной инфекцией неуклонно растет. В медицинских организациях округа соблюдение масочного режима является обязательным. Региональный оперштаб рекомендует ямальцам носить средства индивидуальной защиты в закрытых помещениях и общественных местах», — сказано на сайте правительства.
Ранее URA.RU сообщало власти Ямало-Ненецкого автономного округа допускают, что из-за увеличившегося числа заболевших COVID, в регион вернут масочный режим. Оперативный штаб внимательно следит за ситуацией.
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