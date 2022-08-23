Старые пожарные автомобили из Челябинской области взяли на вооружение в три курганских села Фото: Илья Московец © URA.RU

Три села Катайского района Курганской области получили пожарные машины, которые ранее стояли на балансе пожарной части в городе Озерске. Автомобили старые и нуждаются в ремонте, но это лучше, чем ничего, сообщает районная администрация в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В села Ушаковское, Верхнеключевское и Шутихинское доставили машины, которые когда-то стояли на балансе пожарной части г. Озерска. Передачу долго согласовывали с министерством по чрезвычайным ситуациям, но вот все-таки вопрос разрешился. Правда, пожарные машины не новые, а некоторые и вовсе нуждаются в серьезном ремонте, но это все же лучше, чем ничего. В настоящий момент водители постов муниципальной пожарной охраны приводят автомобили в порядок, и можно быть уверенными, что при малейшей опасности они не подведут», — говорится в сообщении администрации Катайского района.

Первый заместитель главы района Андрей Таранов отметил, что о списании машин в пожарной части Озерска Челябинской области районные власти узнали полгода назад. Там после поступления новой техники с боевого дежурства сняли два автомобиля 2000 года выпуска и один 2009 года выпуска. Чиновники обратились в ведомство с просьбой передать списанные машины в Курганскую область, где сложилась напряженная ситуация с пожарами.