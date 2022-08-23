Эрдоган потребовал отдать Крым Украине

Президент Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав УкраиныФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Крым должен вернуться в состав Украины. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках «Крымской платформы».
«Международное право предписывает, что Крым должен быть возвращен Украине, чьей неотъемлемой частью он является. Это критически важно как для региональной, так и для глобальной безопасности и стабильности для сохранения территориальной целостности Украины», — заявил Эрдоган, видео с его речью опубликовал telegram-канал «Пул N3». Президент подчеркнул, что это принципиальная позиция Турции, которой страна придерживалась «с первого дня».
Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина отказывается признавать потерю Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма», передает RT.
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Крым должен вернуться в состав Украины. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках «Крымской платформы». «Международное право предписывает, что Крым должен быть возвращен Украине, чьей неотъемлемой частью он является. Это критически важно как для региональной, так и для глобальной безопасности и стабильности для сохранения территориальной целостности Украины», — заявил Эрдоган, видео с его речью опубликовал telegram-канал «Пул N3». Президент подчеркнул, что это принципиальная позиция Турции, которой страна придерживалась «с первого дня». Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина отказывается признавать потерю Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма», передает RT.