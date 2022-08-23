Эрдоган потребовал отдать Крым Украине

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, флаг рф, флаг турции, триколор, флаг россии, реджеп эрдоган
Президент Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины Фото:

Крым должен вернуться в состав Украины. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках «Крымской платформы».

«Международное право предписывает, что Крым должен быть возвращен Украине, чьей неотъемлемой частью он является. Это критически важно как для региональной, так и для глобальной безопасности и стабильности для сохранения территориальной целостности Украины», — заявил Эрдоган, видео с его речью опубликовал telegram-канал «Пул N3». Президент подчеркнул, что это принципиальная позиция Турции, которой страна придерживалась «с первого дня».

Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина отказывается признавать потерю Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма», передает RT.

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Крым должен вернуться в состав Украины. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках «Крымской платформы». «Международное право предписывает, что Крым должен быть возвращен Украине, чьей неотъемлемой частью он является. Это критически важно как для региональной, так и для глобальной безопасности и стабильности для сохранения территориальной целостности Украины», — заявил Эрдоган, видео с его речью опубликовал telegram-канал «Пул N3». Президент подчеркнул, что это принципиальная позиция Турции, которой страна придерживалась «с первого дня». Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина отказывается признавать потерю Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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