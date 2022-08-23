В Харькове начались облавы на граждан с родственниками из России

24 августа 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

У жителей Харькова проверяют телефоны, пытаясь выявить родственников в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харькове украинские силовики начали массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России. По словам очевидцев, украинцев допрашивают и обыскивают сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ). «В последние дни в Харькове правоохранители проводят активные проверки автотранспорта на основных дорогах и на мостах <…> Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу», — пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на слова местных жителей. Кроме того, пешие патрули ходят по жилым кварталам и досматривают горожан во дворах. У них также проверяют документы и телефоны, сообщили очевидцы. О «карательных рейдах» в Харькове стало известно в мае. По информации Минобороны РФ, силовики проверяли местных жителей на наличие у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса. Позднее российское оборонное ведомство предупреждало, что в Харькове СБУ проведет чистку от граждан, лояльных к России. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основными ее целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Харькове украинские силовики начали массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России. По словам очевидцев, украинцев допрашивают и обыскивают сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ). «В последние дни в Харькове правоохранители проводят активные проверки автотранспорта на основных дорогах и на мостах <…> Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу», — пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на слова местных жителей. Кроме того, пешие патрули ходят по жилым кварталам и досматривают горожан во дворах. У них также проверяют документы и телефоны, сообщили очевидцы. О «карательных рейдах» в Харькове стало известно в мае. По информации Минобороны РФ, силовики проверяли местных жителей на наличие у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса. Позднее российское оборонное ведомство предупреждало, что в Харькове СБУ проведет чистку от граждан, лояльных к России. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основными ее целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса от геноцида киевского режима.