23 августа 2022

В Харькове начались облавы на граждан с родственниками из России

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, телефон, сотовая связь, армия, спецоперация, силовые структуры, солдат
У жителей Харькова проверяют телефоны, пытаясь выявить родственников в РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харькове украинские силовики начали массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России. По словам очевидцев, украинцев допрашивают и обыскивают сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ).

«В последние дни в Харькове правоохранители проводят активные проверки автотранспорта на основных дорогах и на мостах <…> Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу», — пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на слова местных жителей.

Кроме того, пешие патрули ходят по жилым кварталам и досматривают горожан во дворах. У них также проверяют документы и телефоны, сообщили очевидцы.

О «карательных рейдах» в Харькове стало известно в мае. По информации Минобороны РФ, силовики проверяли местных жителей на наличие у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса. Позднее российское оборонное ведомство предупреждало, что в Харькове СБУ проведет чистку от граждан, лояльных к России.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основными ее целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса от геноцида киевского режима.

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В Харькове украинские силовики начали массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России. По словам очевидцев, украинцев допрашивают и обыскивают сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ). «В последние дни в Харькове правоохранители проводят активные проверки автотранспорта на основных дорогах и на мостах <…> Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу», — пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на слова местных жителей. Кроме того, пешие патрули ходят по жилым кварталам и досматривают горожан во дворах. У них также проверяют документы и телефоны, сообщили очевидцы. О «карательных рейдах» в Харькове стало известно в мае. По информации Минобороны РФ, силовики проверяли местных жителей на наличие у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса. Позднее российское оборонное ведомство предупреждало, что в Харькове СБУ проведет чистку от граждан, лояльных к России. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основными ее целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса от геноцида киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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