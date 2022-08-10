МО РФ: в Харькове СБУ проведет чистку от граждан, лояльных России

11 августа 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

СБУ собираются обвинять жителей Харькова в «коллаборационизме» за звонки в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к проведению масштабной карательной зачистки Харькова от граждан, лояльных к России. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. «В ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии ВС РФ планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды) и последующего их обвинения в „коллаборационизме“», — говорится в заявлении Минобороны РФ. Отмечается, что в качестве оснований сотрудники СБУ планируют искать в телефонах истории звонков и сообщений на российские номера, а также данные из социальных сетей. В российском оборонном ведомстве добавили, что задержанных граждан будут подвергать насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и других городах. Преступная бесчеловечная акция Киева полностью копирует методы нацистов в период Великой Отечественной войны, резюмировали в министерстве. Ранее сообщалось, что украинские силовики в Одессе устраивают допросы о связях с Россией. Также западные кураторы приказали Украине провести карательные рейды в Николаеве, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан и показательно казнить. ВСУ планируют обстрелять мирных жителей ДНР во время раздачи гуманитарной помощи. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к проведению масштабной карательной зачистки Харькова от граждан, лояльных к России. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. «В ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии ВС РФ планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды) и последующего их обвинения в „коллаборационизме“», — говорится в заявлении Минобороны РФ. Отмечается, что в качестве оснований сотрудники СБУ планируют искать в телефонах истории звонков и сообщений на российские номера, а также данные из социальных сетей. В российском оборонном ведомстве добавили, что задержанных граждан будут подвергать насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и других городах. Преступная бесчеловечная акция Киева полностью копирует методы нацистов в период Великой Отечественной войны, резюмировали в министерстве. Ранее сообщалось, что украинские силовики в Одессе устраивают допросы о связях с Россией. Также западные кураторы приказали Украине провести карательные рейды в Николаеве, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан и показательно казнить. ВСУ планируют обстрелять мирных жителей ДНР во время раздачи гуманитарной помощи. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.