Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к проведению масштабной карательной зачистки Харькова от граждан, лояльных к России. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.
«В ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии ВС РФ планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды) и последующего их обвинения в „коллаборационизме“», — говорится в заявлении Минобороны РФ. Отмечается, что в качестве оснований сотрудники СБУ планируют искать в телефонах истории звонков и сообщений на российские номера, а также данные из социальных сетей.
В российском оборонном ведомстве добавили, что задержанных граждан будут подвергать насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и других городах. Преступная бесчеловечная акция Киева полностью копирует методы нацистов в период Великой Отечественной войны, резюмировали в министерстве.
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Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к проведению масштабной карательной зачистки Харькова от граждан, лояльных к России. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. «В ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии ВС РФ планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды) и последующего их обвинения в „коллаборационизме“», — говорится в заявлении Минобороны РФ. Отмечается, что в качестве оснований сотрудники СБУ планируют искать в телефонах истории звонков и сообщений на российские номера, а также данные из социальных сетей. В российском оборонном ведомстве добавили, что задержанных граждан будут подвергать насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и других городах. Преступная бесчеловечная акция Киева полностью копирует методы нацистов в период Великой Отечественной войны, резюмировали в министерстве. Ранее сообщалось, что украинские силовики в Одессе устраивают допросы о связях с Россией. Также западные кураторы приказали Украине провести карательные рейды в Николаеве, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан и показательно казнить. ВСУ планируют обстрелять мирных жителей ДНР во время раздачи гуманитарной помощи. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.