МО РФ: неонацисты и СБУ проводят карательные рейды под Харьковом

13 мая 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

Мизинцев назвал их действия преступными и отметил, что они направлены на запугивание граждан Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские неонацисты и СБУ проводят карательные рейды против жителей в Харьковской области. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. «По достоверной информации, в Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса», — сказал Мизинцев, передает ТАСС. Он добавил, что всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» Уголовного кодекса Украины и увозят их неизвестно куда. Мизинцев назвал такие действия преступными и добавил, что они направлены на запугивание украинского населения в попытке скрыть текущую ситуацию на Украине, которая, по его мнению, была вызвана деструктивной политикой властей государства. Он уверен, что им все равно на судьбы миллионов украинцев. Ранее украинские боевики проводили карательные рейды в Николаеве. В ходе рейдов боевики забирали у граждан продукты и имущество. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам. Людей используют в качестве живого щита. В частности, сообщалось, что киевский режим не хочет выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские неонацисты и СБУ проводят карательные рейды против жителей в Харьковской области. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. «По достоверной информации, в Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса», — сказал Мизинцев, передает ТАСС. Он добавил, что всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» Уголовного кодекса Украины и увозят их неизвестно куда. Мизинцев назвал такие действия преступными и добавил, что они направлены на запугивание украинского населения в попытке скрыть текущую ситуацию на Украине, которая, по его мнению, была вызвана деструктивной политикой властей государства. Он уверен, что им все равно на судьбы миллионов украинцев. Ранее украинские боевики проводили карательные рейды в Николаеве. В ходе рейдов боевики забирали у граждан продукты и имущество. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам. Людей используют в качестве живого щита. В частности, сообщалось, что киевский режим не хочет выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.