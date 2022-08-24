Украина, по словам члена главного совета администрации Запорожской области, не является независимым государством Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Независимость Украины является трагедией для ее граждан. Так член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отреагировал на украинский государственный праздник — День независимости, который отмечается 24 августа.

«Независимость Украины — это трагедия для украинского народа. Если вспомнить историю, то именно 24 августа произошли такие трагические события в истории человечества, как извержение Везувия, уничтожившего Помпеи, Варфоломеевская ночь во Франции и провозглашение независимости Украины», — отметил он в беседе с журналистами РИА «Новости».

Кроме того, Рогов напомнил, что сейчас Украина не является независимым государством, потому что она находится под управлением Запада. «Украина независима от здравого смысла, а от людей, которые в ней проживают, действительно ничего не зависит», — дополнил он.

Российские военные освободили часть Запорожской области в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. От националистов и ВСУ были также освобождены значительные территории Донецкой, а также вся территория Луганской народной республики. ВС РФ не причиняют вреда мирным жителям, а поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.

Ранее Рогов скептически оценил перспективу воплощения в жизнь ультиматума президента Украины Владимира Зеленского о передаче Запорожской АЭС под контроль ВСУ, передает MK.RU . Зеленский потребовал от мирового сообщества оказать давление на Россию, чтобы она увела свои войска с территории Запорожской АЭС, чтобы ее могли занять украинские военнослужащие, уточняет «Федеральное агентство новостей».