Власти Запорожья: независимость Украины — трагедия для ее народа

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, украинская армия
Украина, по словам члена главного совета администрации Запорожской области, не является независимым государством Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Независимость Украины является трагедией для ее граждан. Так член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отреагировал на украинский государственный праздник — День независимости, который отмечается 24 августа.

«Независимость Украины — это трагедия для украинского народа. Если вспомнить историю, то именно 24 августа произошли такие трагические события в истории человечества, как извержение Везувия, уничтожившего Помпеи, Варфоломеевская ночь во Франции и провозглашение независимости Украины», — отметил он в беседе с журналистами РИА «Новости».

Кроме того, Рогов напомнил, что сейчас Украина не является независимым государством, потому что она находится под управлением Запада. «Украина независима от здравого смысла, а от людей, которые в ней проживают, действительно ничего не зависит», — дополнил он.

Российские военные освободили часть Запорожской области в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. От националистов и ВСУ были также освобождены значительные территории Донецкой, а также вся территория Луганской народной республики. ВС РФ не причиняют вреда мирным жителям, а поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.

Ранее Рогов скептически оценил перспективу воплощения в жизнь ультиматума президента Украины Владимира Зеленского о передаче Запорожской АЭС под контроль ВСУ, передает MK.RU. Зеленский потребовал от мирового сообщества оказать давление на Россию, чтобы она увела свои войска с территории Запорожской АЭС, чтобы ее могли занять украинские военнослужащие, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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Независимость Украины является трагедией для ее граждан. Так член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отреагировал на украинский государственный праздник — День независимости, который отмечается 24 августа. «Независимость Украины — это трагедия для украинского народа. Если вспомнить историю, то именно 24 августа произошли такие трагические события в истории человечества, как извержение Везувия, уничтожившего Помпеи, Варфоломеевская ночь во Франции и провозглашение независимости Украины», — отметил он в беседе с журналистами РИА «Новости». Кроме того, Рогов напомнил, что сейчас Украина не является независимым государством, потому что она находится под управлением Запада. «Украина независима от здравого смысла, а от людей, которые в ней проживают, действительно ничего не зависит», — дополнил он. Российские военные освободили часть Запорожской области в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. От националистов и ВСУ были также освобождены значительные территории Донецкой, а также вся территория Луганской народной республики. ВС РФ не причиняют вреда мирным жителям, а поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Ранее Рогов скептически оценил перспективу воплощения в жизнь ультиматума президента Украины Владимира Зеленского о передаче Запорожской АЭС под контроль ВСУ, передает MK.RU. Зеленский потребовал от мирового сообщества оказать давление на Россию, чтобы она увела свои войска с территории Запорожской АЭС, чтобы ее могли занять украинские военнослужащие, уточняет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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