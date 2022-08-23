В Перми мошенники объявили кастинг на съемки в фильме «Девчата»

Никаких съемок фильма не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пабликах соцсети «ВКонтакте» появились объявление о поиске актеров для участия в съемках ремейка популярного советского фильма «Девчата». Однако ни в министерстве культуры, ни в Пермском центре развития кинопроизводства об этих съемках не знают. В других регионах аналогичные объявления, только о других фильмах, также зазывали на мошеннические кастинги.

«Возраст от 14 до 60 лет, без тату на лице, волосы естественного окраса. Просьба одеваться по погоде. На съемочной площадке вы будете переодеваться в заранее подготовленные костюмы», — сообщается в объявлении. За работу обещают 2800 рублей за смену.

Официальные власти о съемках ничего не знают. «Центр развития кинопроизводства не оказывает поддержку указанным съемкам, а также не владеет информацией о сроках, условиях и площадках их проведения», — сообщили в пермском минкульте.

Сообщения с похожим текстом и такой же почтой появлялись в разных городах в группах соцсети «ВКонтакте». Например, в июле в городе Серпухов искали актеров для съемок в фильме «Я подарю тебе — Чудо». В комментариях к объявлениям серпуховичи сообщают, что после отправления анкеты на кастинг приходит ответное письмо с просьбой оплатить «бейджи», на которые будет переведена оплата за участие в съемках фильма.