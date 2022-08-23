Пермяк пытался похитить четырехлетнего ребенка. Фото

24 августа 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

В Перми судебные приставы спасли ребенка от похищения (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми судебные приставы спасли маленького мальчика от похищения. Мужчина уводил ребенка в противоположную от дома сторону. Подробности шокирующего происшествия и чудесного спасения ребенка рассказали в УФССП по Пермскому краю. «Две сотрудницы отдела судебных приставов Мария Баршевская и Анна Дианова 19 августа заметили на улице мужчину в грязной одежде, который вел за собой опрятно одетого маленького мальчика с собакой. Ситуация показалась приставам странной, и они спросили ребенка, знаком ли он с мужчиной, на что мальчик ответил, что пермяк пообещал ему купить сладкий сюрприз. Мальчик также отметил, что мужчина уводит его в противоположную от дома сторону», — рассказали в ведомстве. Девушки оперативно среагировали и забрали четырехлетнего ребенка у мужчины, они отвели мальчика к себе на работу и сообщили в полицию о произошедшем. Оказалось, что мальчик уже объявлен в розыск, мама ребенка в считанные минуты приехала к сыну и рассказала, что выпустила его погулять с собакой во двор, при этом строго наказа мальчику никуда не уходить. Странный пермяк, который пообещал ребенку сладости, был доставлен в полицию для проведения проверки всех обстоятельств случившегося. Пермяк уводит куда-то четырехлетнего мальчика УФССП по Пермскому краю

В Перми судебные приставы спасли маленького мальчика от похищения. Мужчина уводил ребенка в противоположную от дома сторону. Подробности шокирующего происшествия и чудесного спасения ребенка рассказали в УФССП по Пермскому краю. «Две сотрудницы отдела судебных приставов Мария Баршевская и Анна Дианова 19 августа заметили на улице мужчину в грязной одежде, который вел за собой опрятно одетого маленького мальчика с собакой. Ситуация показалась приставам странной, и они спросили ребенка, знаком ли он с мужчиной, на что мальчик ответил, что пермяк пообещал ему купить сладкий сюрприз. Мальчик также отметил, что мужчина уводит его в противоположную от дома сторону», — рассказали в ведомстве. Девушки оперативно среагировали и забрали четырехлетнего ребенка у мужчины, они отвели мальчика к себе на работу и сообщили в полицию о произошедшем. Оказалось, что мальчик уже объявлен в розыск, мама ребенка в считанные минуты приехала к сыну и рассказала, что выпустила его погулять с собакой во двор, при этом строго наказа мальчику никуда не уходить. Странный пермяк, который пообещал ребенку сладости, был доставлен в полицию для проведения проверки всех обстоятельств случившегося.