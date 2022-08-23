Двоих южан осудили за продажу опасного алкоголя в Сургуте

Злоумышленники закупили более 21 тысячи бутылок контрафактного алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте суд вынес обвинительный приговор двум гражданам Азербайджана, которые закупили крупную партию контрафактного алкоголя и продавали его в магазины города. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приобрели у неустановленного лица контрафактную алкогольную продукцию общим количеством более 21 тысячи бутылок и стоимостью свыше 5 миллионов рублей, которые хранили в арендованном для этих целей складском помещении и сбывали по заниженной цене гражданам, предпринимателям и юридическим лицам, в том числе доставляли для реализации в торговые точки Сургута», — говорится на официальном сайте ведомства. Судом установлено, что преступники действовали в период с августа по октябрь 2019 года.

Суд вынес обвинительный приговор гражданам Азербайджанской Республики. Злоумышленникам назначили наказание в виде двух с половиной и трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Сургута спасли от крупной партии опасной водки. Полицейские обнаружили около 5,5 тысячи бутылок без маркировки. Тогда злоумышленник успел поставить товар в одну из торговых точек города.