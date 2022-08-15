15 августа 2022

Жителей Сургута спасли от крупной партии опасной водки

© Служба новостей «URA.RU»
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В партии было около 5,5 тысяч бутылок водки

Полицейские Сургута (ХМАО) обнаружили крупную партию нелегальной водки без маркировки — около 5,5 тысяч бутылок. Злоумышленник, который планировал сбыть алкоголь, успел поставить товар в одну из торговых точек города. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО.

«5276 бутылок водки объемом 0,5 л. мужчина хранил в арендованном гараже, 160 бутылок изъято из припаркованного рядом автомобиля покупателя и 54 бутылки полицейскими изъято в одном из торговых павильонов по улице Майской, куда правонарушитель предоставил продукцию на реализацию. Экспертиза подтвердила, что изъятая алкогольная продукция не соответствует реквизитам ГОСТ и является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта», — говорится на сайте ведомства.

Злоумышленник купил алкоголь у неустановленных лиц, а сумма партии составила более одного миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО задержали хозяйку незаконного алкомаркета на колесах. У женщины изъяли 200 литров суррогатного алкоголя. Реализовывать спиртное подозреваемая собиралась прямо из автомобиля.

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Полицейские Сургута (ХМАО) обнаружили крупную партию нелегальной водки без маркировки — около 5,5 тысяч бутылок. Злоумышленник, который планировал сбыть алкоголь, успел поставить товар в одну из торговых точек города. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «5276 бутылок водки объемом 0,5 л. мужчина хранил в арендованном гараже, 160 бутылок изъято из припаркованного рядом автомобиля покупателя и 54 бутылки полицейскими изъято в одном из торговых павильонов по улице Майской, куда правонарушитель предоставил продукцию на реализацию. Экспертиза подтвердила, что изъятая алкогольная продукция не соответствует реквизитам ГОСТ и является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта», — говорится на сайте ведомства. Злоумышленник купил алкоголь у неустановленных лиц, а сумма партии составила более одного миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО задержали хозяйку незаконного алкомаркета на колесах. У женщины изъяли 200 литров суррогатного алкоголя. Реализовывать спиртное подозреваемая собиралась прямо из автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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