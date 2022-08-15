Жителей Сургута спасли от крупной партии опасной водки

16 августа 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

В партии было около 5,5 тысяч бутылок водки Полицейские Сургута (ХМАО) обнаружили крупную партию нелегальной водки без маркировки — около 5,5 тысяч бутылок. Злоумышленник, который планировал сбыть алкоголь, успел поставить товар в одну из торговых точек города. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «5276 бутылок водки объемом 0,5 л. мужчина хранил в арендованном гараже, 160 бутылок изъято из припаркованного рядом автомобиля покупателя и 54 бутылки полицейскими изъято в одном из торговых павильонов по улице Майской, куда правонарушитель предоставил продукцию на реализацию. Экспертиза подтвердила, что изъятая алкогольная продукция не соответствует реквизитам ГОСТ и является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта», — говорится на сайте ведомства. Злоумышленник купил алкоголь у неустановленных лиц, а сумма партии составила более одного миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО задержали хозяйку незаконного алкомаркета на колесах. У женщины изъяли 200 литров суррогатного алкоголя. Реализовывать спиртное подозреваемая собиралась прямо из автомобиля.

Полицейские Сургута (ХМАО) обнаружили крупную партию нелегальной водки без маркировки — около 5,5 тысяч бутылок. Злоумышленник, который планировал сбыть алкоголь, успел поставить товар в одну из торговых точек города. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «5276 бутылок водки объемом 0,5 л. мужчина хранил в арендованном гараже, 160 бутылок изъято из припаркованного рядом автомобиля покупателя и 54 бутылки полицейскими изъято в одном из торговых павильонов по улице Майской, куда правонарушитель предоставил продукцию на реализацию. Экспертиза подтвердила, что изъятая алкогольная продукция не соответствует реквизитам ГОСТ и является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта», — говорится на сайте ведомства. Злоумышленник купил алкоголь у неустановленных лиц, а сумма партии составила более одного миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО задержали хозяйку незаконного алкомаркета на колесах. У женщины изъяли 200 литров суррогатного алкоголя. Реализовывать спиртное подозреваемая собиралась прямо из автомобиля.