23 августа 2022

Курганские дети пожаловались политикам на сломанный дом культуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной Тобола. Курган, подростки, лето, дети, каникулы, мальчики, пацаны, школьники
Макушинские школьники просят губернатора построить им новый дом культуры Фото:

Дети села Казаркино Макушинского округа Курганской области обратились к губернатору Вадиму Шумкову и главе районе с просьбой построить им дом культуры на месте разрушенного здания. Об этом URA.RU сообщил макушинский активист ЛДПР Владимир Потапов.

«Сельский клуб в Казарках находится в ветхом состоянии. Старое здание сломано, нет ни окон, ни дверей, стены пропускают дым. Детям даже в шахматы негде играть, поэтому они проводят время на улицах, а это небезопасно. Село большое, молодежи много, а условий для времяпровождения нет», — говорит Потапов.

По его словам, от лица жителей он напрямую обращался к главе округа Василию Пигачеву, но он никак не отреагировал на просьбы сельчан. Связаться напрямую с жителями села URA.RU не удалось.

Депутат областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин пояснил URA.RU, что жители села обратилась с данной проблемой не только в ЛДПР, но и написали обращения к главе округа и губернатору Курганской области. По этому вопросу URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу правительства области. На момент публикации ответ не поступил.

В разговоре с URA.RU глава района Василий Пигачев рассказал, что к нему не поступали обращения от жителей Казаркино. «Пока ко мне никто не обращался. Но в этом году мы проводим капитальный ремонт школы в Казарках. Если жителям требуется культура, то будем и культурными объектами заниматься, все будем делать», — заверил Пигачев.

Ранее URA.RU писало, что курганские родители обеспокоены тем, что дети гуляют на участке строящегося дома. Здание расположено га улице Климова, 129.

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Дети села Казаркино Макушинского округа Курганской области обратились к губернатору Вадиму Шумкову и главе районе с просьбой построить им дом культуры на месте разрушенного здания. Об этом URA.RU сообщил макушинский активист ЛДПР Владимир Потапов. «Сельский клуб в Казарках находится в ветхом состоянии. Старое здание сломано, нет ни окон, ни дверей, стены пропускают дым. Детям даже в шахматы негде играть, поэтому они проводят время на улицах, а это небезопасно. Село большое, молодежи много, а условий для времяпровождения нет», — говорит Потапов. По его словам, от лица жителей он напрямую обращался к главе округа Василию Пигачеву, но он никак не отреагировал на просьбы сельчан. Связаться напрямую с жителями села URA.RU не удалось. Депутат областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин пояснил URA.RU, что жители села обратилась с данной проблемой не только в ЛДПР, но и написали обращения к главе округа и губернатору Курганской области. По этому вопросу URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу правительства области. На момент публикации ответ не поступил. В разговоре с URA.RU глава района Василий Пигачев рассказал, что к нему не поступали обращения от жителей Казаркино. «Пока ко мне никто не обращался. Но в этом году мы проводим капитальный ремонт школы в Казарках. Если жителям требуется культура, то будем и культурными объектами заниматься, все будем делать», — заверил Пигачев. Ранее URA.RU писало, что курганские родители обеспокоены тем, что дети гуляют на участке строящегося дома. Здание расположено га улице Климова, 129.
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