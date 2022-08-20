Чехия выступила против выдачи шенгенских виз россиянам

В парламенте Чехии выступили против выдачи шенгенских виз россиянам Фото: Владимир Васин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Члены руководства обеих палат парламента Чехии, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, окончательно выступили против выдачи шенгенских виз туристам из России. Об этом сообщило Чешское радио.

«В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена. Но для тех россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны ЕС с просьбой о проживании и международной охране», — сказал Фишер.

Он также назвал скандальными решения некоторых стран ЕС выдавать бизнесменам из РФ гражданство или вид на жительство в обмен на их инвестиции в экономику данных государств. Женишек уверен, что одной из первых санкций против России должен был стать запрет на выдачу шенгенских виз туристам из РФ.

Ранее говорилось о том, что Чехия обсудит этот вопрос на одной из встреч с коллегами из Европейского союза. Для этого государству требовалось согласие главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Кроме того, ограничения должны одобрить все 27 стран, входящих в ЕС.