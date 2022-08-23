Президент Финляндии отказался от отношений с Россией

В текущей ситуации от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.
«Доверие было потеряно, и нет никаких предпосылок для нового старта. Сейчас не время строить связи. Наоборот: любые отношения, которые могут вредить нам, должны быть тщательно рассмотрены. Ничто не должно оставаться открытым», — приводит слова Ниинисте издание Yle.
Ранее глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что Финляндия собирается принимать ограничительные меры по отношению к российским туристам. По его словам, некоторые россияне используют финский шенген только для транзита в другие страны Европы. Таннер считает, что пересечение российско-финской границы стало популярно среди граждан России из-за отмены прямого авиасообщения с государствами Евросоюза.
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