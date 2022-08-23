Президент Финляндии отказался от отношений с Россией

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Шествие посвященное столетию геноцида армян. Екатеринбург, рф, россии, флаги
Президент Финляндии считает, что сейчас не время строить связи с Россией Фото:

В текущей ситуации от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Доверие было потеряно, и нет никаких предпосылок для нового старта. Сейчас не время строить связи. Наоборот: любые отношения, которые могут вредить нам, должны быть тщательно рассмотрены. Ничто не должно оставаться открытым», — приводит слова Ниинисте издание Yle.

Ранее глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что Финляндия собирается принимать ограничительные меры по отношению к российским туристам. По его словам, некоторые россияне используют финский шенген только для транзита в другие страны Европы. Таннер считает, что пересечение российско-финской границы стало популярно среди граждан России из-за отмены прямого авиасообщения с государствами Евросоюза.

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В текущей ситуации от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте. «Доверие было потеряно, и нет никаких предпосылок для нового старта. Сейчас не время строить связи. Наоборот: любые отношения, которые могут вредить нам, должны быть тщательно рассмотрены. Ничто не должно оставаться открытым», — приводит слова Ниинисте издание Yle. Ранее глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что Финляндия собирается принимать ограничительные меры по отношению к российским туристам. По его словам, некоторые россияне используют финский шенген только для транзита в другие страны Европы. Таннер считает, что пересечение российско-финской границы стало популярно среди граждан России из-за отмены прямого авиасообщения с государствами Евросоюза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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