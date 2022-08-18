Глава МИД Дании решил ограничить россиянам визы

Дания готова ввести ограничения в отношении виз для российских туристов, даже если ЕС не примет общий запрет на выдачу виз. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.
«Если не получится договориться об общем решении, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество выдаваемых россиянам туристических виз», — рассказал Куфуд в интервью телеканалу TV 2. Он считает, что сейчас для граждан России недопустим отдых на территории Евросоюза. По словам Куфуда, его точку зрения поддержат и остальные страны Европы.
Ранее сообщалось о том, что министры иностранных дел европейских стран обсудят возможность введения запрета на выдачу виз россиянам. Будет произведено изменение шенгенского кодекса, который запретит выдачу виз по национальному признаку. Также Латвия и Литва призвали Евросоюз отбирать у россиян уже выданные визы и виды на жительство за поддержку спецоперации РФ на Украине.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»