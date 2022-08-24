Росгвардия задержала сотрудников ЗАЭС, работавших с ВСУ

Задержаны сотрудники ЗАЭС, взаимодействующие с ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Росгвардия задержала сотрудников ЗАЭС, которые сотрудничали с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
«Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с Вооруженными силами Украины», — уточняет агентство. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии НАТО.
Российская Федерация проводит с 24 февраля специальную операцию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — освободить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. ВСУ уже неоднократно нападали на Запорожскую АЭС. Ранее президент Украины заявил о том, что Запад должен выдвинуть России ультиматум, чтобы она вывела свои войска с территории Запорожской АЭС. В настоящий момент Запорожская область контролируется силами РФ.
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