Росгвардия задержала сотрудников ЗАЭС, работавших с ВСУ

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Задержаны сотрудники ЗАЭС, взаимодействующие с ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Росгвардия задержала сотрудников ЗАЭС, которые сотрудничали с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с Вооруженными силами Украины», — уточняет агентство. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии НАТО.

Российская Федерация проводит с 24 февраля специальную операцию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — освободить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. ВСУ уже неоднократно нападали на Запорожскую АЭС. Ранее президент Украины заявил о том, что Запад должен выдвинуть России ультиматум, чтобы она вывела свои войска с территории Запорожской АЭС. В настоящий момент Запорожская область контролируется силами РФ.

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Росгвардия задержала сотрудников ЗАЭС, которые сотрудничали с Украиной. Об этом сообщает ТАСС. «Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с Вооруженными силами Украины», — уточняет агентство. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии НАТО. Российская Федерация проводит с 24 февраля специальную операцию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — освободить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. ВСУ уже неоднократно нападали на Запорожскую АЭС. Ранее президент Украины заявил о том, что Запад должен выдвинуть России ультиматум, чтобы она вывела свои войска с территории Запорожской АЭС. В настоящий момент Запорожская область контролируется силами РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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