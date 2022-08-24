Росгвардия задержала сотрудников ЗАЭС, работавших с ВСУ

24 августа 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Задержаны сотрудники ЗАЭС, взаимодействующие с ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Росгвардия задержала сотрудников ЗАЭС, которые сотрудничали с Украиной. Об этом сообщает ТАСС. «Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с Вооруженными силами Украины», — уточняет агентство. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии НАТО. Российская Федерация проводит с 24 февраля специальную операцию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — освободить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. ВСУ уже неоднократно нападали на Запорожскую АЭС. Ранее президент Украины заявил о том, что Запад должен выдвинуть России ультиматум, чтобы она вывела свои войска с территории Запорожской АЭС. В настоящий момент Запорожская область контролируется силами РФ.

Росгвардия задержала сотрудников ЗАЭС, которые сотрудничали с Украиной. Об этом сообщает ТАСС. «Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с Вооруженными силами Украины», — уточняет агентство. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии НАТО. Российская Федерация проводит с 24 февраля специальную операцию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — освободить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. ВСУ уже неоднократно нападали на Запорожскую АЭС. Ранее президент Украины заявил о том, что Запад должен выдвинуть России ультиматум, чтобы она вывела свои войска с территории Запорожской АЭС. В настоящий момент Запорожская область контролируется силами РФ.