По Запорожской АЭС наносят удары из артиллерии натовского образца Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

По территории Запорожской АЭС было нанесено как минимум четыре удара из тяжелой артиллерии натовского образца. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«На данный момент по территории АЭС было как минимум 4 прилета из тяжелой артиллерии НАТОвского образца», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что с момента предыдущего удара по Энергодару не прошло и двух суток.

Предыдущий массированный обстрел Энергодара со стороны ВСУ произошел в ночь на 19 августа. Позднее сообщалось, что что Украина готовит масштабную провокацию на ЗАЭС во время предполагаемого визита на Украину генсека ООН Антонину Гутерриша. Также в Минобороны уточняли, что в случае провокации на Запорожской АЭС, которую готовит Украина, радиацией накроет некоторые европейские страны.

Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов.