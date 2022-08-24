Диетолог Калинчев объяснил вред популярного завтрака 25 августа 2022 в 05:03 Размер текста - 17 + Взрослым людям на завтрак лучше есть кашу, сказал Алексей Калинчев Фото: Алексей Колчин © URA.RU Мюсли и хлопья на завтрак могут обернуться лишними килограммами из-за быстрых углеводов в своем составе. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев. «Взрослым людям и всем с лишним весом их есть не советую. Это простые или быстрые углеводы и от них набирают лишний жир», — сказал Алексей Калинчев. Есть и полезная альтернатива таких завтраков, отметил диетолог. «Лучше съесть кашу, а не хлопья и мюсли. Но детям и молодым людям без лишнего веса они вполне подходят на завтрак и перекус», — объяснил эндокринолог. Ранее нутрициолог Алена Ефимова назвала формулу идеального завтрака. По ее словам, лучше отдавать предпочтение белковой и жировой пище. Это могут быть яйца и орехи. В идеале — добавить к ним овощи. Мюсли и хлопья на завтрак могут обернуться лишними килограммами из-за быстрых углеводов в своем составе. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев. «Взрослым людям и всем с лишним весом их есть не советую. Это простые или быстрые углеводы и от них набирают лишний жир», — сказал Алексей Калинчев. Есть и полезная альтернатива таких завтраков, отметил диетолог. «Лучше съесть кашу, а не хлопья и мюсли. Но детям и молодым людям без лишнего веса они вполне подходят на завтрак и перекус», — объяснил эндокринолог. Ранее нутрициолог Алена Ефимова назвала формулу идеального завтрака. По ее словам, лучше отдавать предпочтение белковой и жировой пище. Это могут быть яйца и орехи. В идеале — добавить к ним овощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям