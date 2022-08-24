24 августа 2022

Диетолог Калинчев объяснил вред популярного завтрака

© Служба новостей «URA.RU»
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Завтраки: Маккерони и Маммас Биг Хаус г. Екатеринбург, завтрак, каша, рисовая
Взрослым людям на завтрак лучше есть кашу, сказал Алексей Калинчев Фото:

Мюсли и хлопья на завтрак могут обернуться лишними килограммами из-за быстрых углеводов в своем составе. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

«Взрослым людям и всем с лишним весом их есть не советую. Это простые или быстрые углеводы и от них набирают лишний жир», — сказал Алексей Калинчев.

Есть и полезная альтернатива таких завтраков, отметил диетолог. «Лучше съесть кашу, а не хлопья и мюсли. Но детям и молодым людям без лишнего веса они вполне подходят на завтрак и перекус», — объяснил эндокринолог.

Ранее нутрициолог Алена Ефимова назвала формулу идеального завтрака. По ее словам, лучше отдавать предпочтение белковой и жировой пище. Это могут быть яйца и орехи. В идеале — добавить к ним овощи.

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Мюсли и хлопья на завтрак могут обернуться лишними килограммами из-за быстрых углеводов в своем составе. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев. «Взрослым людям и всем с лишним весом их есть не советую. Это простые или быстрые углеводы и от них набирают лишний жир», — сказал Алексей Калинчев. Есть и полезная альтернатива таких завтраков, отметил диетолог. «Лучше съесть кашу, а не хлопья и мюсли. Но детям и молодым людям без лишнего веса они вполне подходят на завтрак и перекус», — объяснил эндокринолог. Ранее нутрициолог Алена Ефимова назвала формулу идеального завтрака. По ее словам, лучше отдавать предпочтение белковой и жировой пище. Это могут быть яйца и орехи. В идеале — добавить к ним овощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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