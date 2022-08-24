В конгрессе США осознали абсурдность новой военной помощи Киеву

Миллиардные денежные транши на Украину бьют по карманам простых американцев. Такое мнение озвучила член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт.
«Мы отправляем все новые миллиарды на Украину. А что американцы получают взамен? Повышение налогов для оплаты всей этой чуши», — написала она на своей странице в Twitter.
С 2014 года Пентагон выделил Киеву 15,5 миллиарда долларов военной помощи. Объемы поставок значительно возросли с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Только в августе президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Масштабы поставок вызывают многочисленные недовольства у самих американцев, по мнению которых расходы, предназначенные для помощи украинской армии, не всегда доходят до ВСУ.
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Миллиардные денежные транши на Украину бьют по карманам простых американцев. Такое мнение озвучила член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт. «Мы отправляем все новые миллиарды на Украину. А что американцы получают взамен? Повышение налогов для оплаты всей этой чуши», — написала она на своей странице в Twitter. С 2014 года Пентагон выделил Киеву 15,5 миллиарда долларов военной помощи. Объемы поставок значительно возросли с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Только в августе президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Масштабы поставок вызывают многочисленные недовольства у самих американцев, по мнению которых расходы, предназначенные для помощи украинской армии, не всегда доходят до ВСУ.