Байден объявил о выделении Украине рекордных 3 млрд долларов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден выделит Украине 2,8 млрд долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США выделят Украине 2,98 миллиарда долларов в рамках «военной помощи». Об этом заявил президент Джо Байден.

«Я объявляю о выделении крупнейшего пакета „военной помощи“ Украине в размере 2,98 миллиарда долларов». — приводит его слова РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что США планируют в День независимости Украины, отправить Киеву 3 миллиарда долларов.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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США выделят Украине 2,98 миллиарда долларов в рамках «военной помощи». Об этом заявил президент Джо Байден. «Я объявляю о выделении крупнейшего пакета „военной помощи“ Украине в размере 2,98 миллиарда долларов». — приводит его слова РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что США планируют в День независимости Украины, отправить Киеву 3 миллиарда долларов. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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