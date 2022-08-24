Байден объявил о выделении Украине рекордных 3 млрд долларов

Байден выделит Украине 2,8 млрд долларов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США выделят Украине 2,98 миллиарда долларов в рамках «военной помощи». Об этом заявил президент Джо Байден.
«Я объявляю о выделении крупнейшего пакета „военной помощи“ Украине в размере 2,98 миллиарда долларов». — приводит его слова РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что США планируют в День независимости Украины, отправить Киеву 3 миллиарда долларов.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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