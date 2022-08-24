Пентагон: США дали Украине более 15,5 миллиарда долларов

24 августа 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

США дали Украине более 15,5 миллиарда долларов за восемь лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С 2014 года Пентагон выделил Украине 15,5 миллиарда долларов «военной помощи». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны США. «В общей сложности с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 15,5 миллиардов долларов», — уточняется на сайте. Если же брать статистику с января 2021 года, то сумма финансирования Украины с того периода по сегодняшний день будет составлять более 13,5 миллиарда долларов. Помощь включает в себя выделение боекомплектов артиллерии, беспилотные авиационные системы, ракетные системы с лазерным наведением и не только. Также 24 августа Джо Байдена пообещал выделить «военную помощь» в виде трех миллиардов долларов. По словам Пентагона, на сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины. США и западные страны оказывают военную и финансовую помощь Украине в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР от киевского геноцида.

С 2014 года Пентагон выделил Украине 15,5 миллиарда долларов «военной помощи». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны США. «В общей сложности с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 15,5 миллиардов долларов», — уточняется на сайте. Если же брать статистику с января 2021 года, то сумма финансирования Украины с того периода по сегодняшний день будет составлять более 13,5 миллиарда долларов. Помощь включает в себя выделение боекомплектов артиллерии, беспилотные авиационные системы, ракетные системы с лазерным наведением и не только. Также 24 августа Джо Байдена пообещал выделить «военную помощь» в виде трех миллиардов долларов. По словам Пентагона, на сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины. США и западные страны оказывают военную и финансовую помощь Украине в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР от киевского геноцида.