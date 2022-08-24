Пентагон: США дали Украине более 15,5 миллиарда долларов

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США дали Украине более 15,5 миллиарда долларов за восемь лет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С 2014 года Пентагон выделил Украине 15,5 миллиарда долларов «военной помощи». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны США.

«В общей сложности с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 15,5 миллиардов долларов», — уточняется на сайте. Если же брать статистику с января 2021 года, то сумма финансирования Украины с того периода по сегодняшний день будет составлять более 13,5 миллиарда долларов.

Помощь включает в себя выделение боекомплектов артиллерии, беспилотные авиационные системы, ракетные системы с лазерным наведением и не только. Также 24 августа Джо Байдена пообещал выделить «военную помощь» в виде трех миллиардов долларов. По словам Пентагона, на сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины.

США и западные страны оказывают военную и финансовую помощь Украине в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР от киевского геноцида.

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С 2014 года Пентагон выделил Украине 15,5 миллиарда долларов «военной помощи». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны США. «В общей сложности с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 15,5 миллиардов долларов», — уточняется на сайте. Если же брать статистику с января 2021 года, то сумма финансирования Украины с того периода по сегодняшний день будет составлять более 13,5 миллиарда долларов. Помощь включает в себя выделение боекомплектов артиллерии, беспилотные авиационные системы, ракетные системы с лазерным наведением и не только. Также 24 августа Джо Байдена пообещал выделить «военную помощь» в виде трех миллиардов долларов. По словам Пентагона, на сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины. США и западные страны оказывают военную и финансовую помощь Украине в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР от киевского геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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